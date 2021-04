Flamengo oficializa contratação de zagueiro Bruno Viana, ex-Braga

O Flamengo anunciou, na manhã desta sexta-feira (12), a contratação do zagueiro Bruno Viana. De olho na temporada que está por vir, o defensor chega para reforçar o setor que foi mais criticado pela torcida recentemente.

Bruno Viana tem 26 anos e chega por empréstimo junto ao Braga, de Portugal. Lá, atuou por quatro temporadas, sendo titular em todas, mas teve uma relação conflituosa com o atual técnico da equipe, Carlos Carvalhal. No Brasil, foi revelado pelo Cruzeiro.

O contrato com o Flamengo será por empréstimo até dezembro. O clube terá opção de compra por 7 milhões de euros. Na atual temporada, Bruno marcou dois gols nos 22 jogos que atuou.

O Manto foi preparado com carinho. Ele chegou, vestiu e agora faz parte do Maior do Mundo. #BrunoVianaChegou! pic.twitter.com/yH8MT49gry