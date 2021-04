Atlético-MG fica no empate com Bahia e se complica na disputa do título

Atlético0MG e Bahia se enfrentaram pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficaram no empate de 1 a 1 no Mineirão no jogo do último sábado.

Eduardo Sasha e Rossi fizeram os gols da partida que diminuiu as chances do Galo de brigar pelo título, que continua em 3º lugar com 62 pontos, enquanto o Tricolor de Aço respira, temporariamente, aliviado fora da zona de rebaixamento, somando 38 pontos em 16º lugar.

O JOGO

Em busca da vitória para se distanciar do rebaixamento, o Bahia começou mais efetivo e teve a chance de abrir o placar duas vezes na etapa inicial do primeiro tempo. Mesmo com maiores dificuldades, o Atlético MG manteve maior posse de bola e abriu o placar aos 19 minutos. Guilherme Arana cruzou e Sasha cabeceou firme para as redes marcando 1 a 0 para o Galo.

A partida se manteve equilibrada apesar do domínio do Atlético MG, o Bahia apostava no contra-ataque na tentativa de aproveitar as falhas do time mineiro e foi quem chegou mais vezes ao ataque, 9 x 6, sendo três delas finalizações no alvo.

O Bahia voltou atento para o segundo o tempo e conseguiu empatar no primeiro minuto. Rossi ganhou velocidade, chutou sem chances para o goleiro atleticano e deixou tudo igual.

Sem muitas ameaças e com chances iguais para os dois times, o duelo acabou empatado por 1 a 1.

Próximos jogos

Com mais um tropeço, o Atlético Mineiro se complica na briga pelo título e fica em terceiro lugar com 62 pontos. O time mineiro enfrenta o Sport, domingo (21) às 16h, na Ilha do Retiro.

O Bahia respira aliviado, temporariamente, fora da zona de rebaixamento. O time baiano acumula 38 pontos na 16º posição, um ponto a mais do que o Vasco, com um jogo a menos. Na próxima rodada o Tricolor de Aço enfrenta o Fortaleza, sábado (20) às 16h, no Castelão.