Flamengo derrota Corinthians e segue um ponto atrás do líder Internacional

Não faltou emoção! No final da tarde deste domingo (14), o Flamengo recebeu e derrotou o Corinthians no Maracanã em jogo da 36ª rodada do Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni contou com gols de Willian Arão e Gabigol para bater por 2 a 1 os time de Vagner Mancini, que balançou as redes com Léo Natel. Com a vitória, o Rubro-Negro segue firme na luta pelo octacampeonato, permanecendo um ponto atrás do líder Internacional.

Por sua vez, o Colorado jogava a alguns quilômetros do Maraca. No São Januário, os gaúchos venceram o Vasco pelo placar mínimo de 1 a 0. E o Corinthians? Perde chance de entrar parcialmente no G-8.

Primeiro tempo com domínio rubro-negro

Primeiro tempo foi de pleno domínio do Flamengo no Maracanã. Corinthians, pressionado, teve a arma do contra-ataque. Os 69% de posse de bola a favor dos flamenguistas demonstram bem quem ditou o ritmo. No quesito de chutes a gol houve equilíbrio: dois dos mandantes contra um dos visitantes — faltou o vice-líder transformar em chances de gol tal superioridade. Empate no intervalo foi positivo para o Timão, que conseguiu reagir ao bom início do adversário, com direito a gol de Willian Arão aos dez minutos e bola no travessão de Bruno Henrique aos 19', em escapada de Léo Natel após passe perfeito de Araos no minuto 20.

Este foi o oitavo jogo seguido que o Flamengo marcou gol. A última vez que o ataque rubro-negro passou em branco foi em 10 de janeiro, na derrota por 2 a 0 diante do Ceará. Já o Corinthians toma gol pela quinta rodada consecutiva. A última partida que não levou gol foi no 3 a 0 sobre o Sport, em 21 de janeiro.

Cenário parecido, mas com gol de Gabigol depois do intervalo

No segundo tempo, a mesma dinâmica, e com Gabigol recolocando o Fla à frente aos 55' em lance após rebote de Cássio. Depois disso, os paulistas também tiveram momentos de contragolpes agudos, porém sem efetividade ao ponto de incomodar o goleiro Hugo Souza.

Ao todo, foram 13 finalizações do Fla (cinco a gol) contra 11 chutes corinthianso (três a gol). 66% de posse de bola para os mandantes sobre 34% dos visitantes. Em grandes chances criadas, novamente superioridade carioca: quatro contra uma.

Conclusão da vitória flamenguista

Mais três pontos nas contas do Flamengo e também do Internacional. Gaúchos líderes com 69 pontos. Cariocas vice-líderes com 68. Corinthians fica em nono, com 49. Agora, na penúltima rodada, o Flamengo tem o confronto direto contra o líder Internacional, também no Maracanã, às 16h do domingo que vem, dia 21. Simultaneamente, o Corinthians joga em casa contra o desesperado Vasco.