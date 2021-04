Corrida pela liderança: Flamengo tem Corinthians pela frente no Maracanã

Neste domingo (14), o Flamengo enfrenta o Corinthians, às 16h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro está na segunda colocação com 65 pontos, um a menos que o líder, Internacional. O Timão está na oitava colocação com 49 pontos, 10 a menos que o quarto colocado, São Paulo.

Em 107 partidas, o Flamengo venceu 45 partidas, empatou 21 e perdeu 41 para o Corinthians. Em momento distinto no campeonato, o Rubro-Negro briga pelo título, enquanto o Timão tenta alcançar a última vaga para a Pré-Libertadores.

O Flamengo de Rogério Ceni terá o retorno de Rodrigo Caio, recuperado de lesão. O zagueiro pode fazer dupla de zaga com William Arão, além dele, Diego Ribas cumpriu suspensão e será relacionado para a partida. No entanto, não poderá contar com Thiago Maia, Diego Alves, lesionados, e João Gomes, suspenso.

Provável escalação do Flamengo: Hugo; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Diego) e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

O Corinthians de Vágner Mancini terá apenas a ausência de Mateus Vital e Gabriel após receberem o terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, Xavier vai entrar na equipe titular. Jemerson e Cazares se recuperaram de lesão e devem ser relacionados.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo e Araos; Gustavo Silva, Otero e Léo Natel.

Arbitragem da partida:

Árbitro: Rafael Traci - SC (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Kleber Lucio Gil - SC (FIFA)

Árbitro Assistente 2:Alex dos Santos - SC (CBF)

Quarto Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo - RJ (CBF)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway - PB (CBF)