Peça chave, Luciano se destaca com bons números em momento ruim do São Paulo

O São Paulo venceu pela primeira vez em 2021 nesse domingo (14). Foram oito jogos sem vitórias – quatro empates e quatro derrotas – que custaram uma eliminação na Copa do Brasil diante do Grêmio, e a perda de uma vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Culminando, também, na demissão do técnico Fernando Diniz.

No entanto, nesse período, enquanto a torcida perdeu a paciência com a maioria dos titulares, um deles permaneceu se mostrando efetivo em campo: Luciano. O atacante era peça chave do time de Fernando Diniz, e permaneceu sendo após a saída do ex-comandante.

Números de Luciano com a camisa do São Paulo no Brasileirão

Conforme dados computados e divulgados pelo Sofascore nesta segunda-feira (15), Luciano tem 16 gols em 29 partidas disputadas com o manto tricolor, no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele precisa somente de três chutes para marcar um gol – dos 48 do total até agora, 29 foi em direção às redes.

Outro detalhe que também chama a atenção, é o mapa de calor do atacante. Nota-se que ele demonstra características de um atacante moderno, que se desloca para vários setores do campo, mas com uma presença maior no setor de criação de jogadas (Confira na imagem abaixo). E ainda assim, consegue aparecer com assertividade na área para marcar gols a favor do São Paulo. Luciano foi o autor de quatro, dos últimos cinco tentos da equipe.

Mapa de calor do atacante Luciano (Imagem: Sofascore)

​​​​​

Restam três jogos para o São Paulo terminar a atual temporada 2020-21. A equipe está na quarta colocação, com 62 pontos, e busca garantir uma vaga direta na fase de grupos na próxima Libertadores.