São Paulo dá vexame no Nilton Santos e perde para o rebaixado Botafogo

Em dezessete jogos, cinquenta e um pontos são disputados. Até antepenúltima rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro 2020, a 37ª em todo o certame, desse número, o Botafogo conquistou quatro. Não por acaso, foi o primeiro rebaixado e acabará o torneio na lanterna. Pois bem: foi esse time que venceu o São Paulo, que chegou a ser líder com sete pontos de diferença para o segundo colocado e poderia garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2021, nesta segunda-feira (22), no estádio Nilton Santos.

No 4-4-2 armado pelo interino Lúcio Flávio (contratado para a temporada 2021, Marcelo Chamusca estava nos camarotes), o Glorioso teve vantagem no volume ofensivo durante toda a peleja. Os mandantes tiveram dezenove finalizações (contra sete do Tricolor), sendo oito certas - ante apenas uma dos adversários. No mesmo esquema, os paulistas, comandados por Marcos Vizolli, tiveram mais posse de bola: 53%.

Vexame tricolor

O jogo até começou equilibrado. Aos nove minutos, Gabriel Sara cruzou da esquerda e Reinaldo chutou forte, mas por cima do travessão. Segundos depois, após Tchê Tchê escorregar sozinho, Kayque chutou fraco de fora da área, em cima de Tiago Volpi. A partir daí, um show do clube da Estrela Solitária. Com 25 minutos, Bruno Nazário acionou Ênio no comando do ataque e ele chutou no meio da meta, para outra boa defesa do goleiro do São Paulo.

Os ares dramáticos para o São Paulo aumentaram aos 28 minutos. Kevin acionou Warley no lado direito e, último homem na marcação, Reinaldo cometeu falta. Foi expulso. O Botafogo não perdoava: aos 37 minutos, Warley chutou de longe obrigou Tiago Volpi a fazer outra grande defesa. Dois minutos depois, na esquerda da área, foi Ênio quem obrigou o arqueiro tricolor a fazer grande defesa. Aos 48, de muito longe, Luiz Otávio chutou no ângulo direito e, mais uma vez, Volpi foi buscar.

Não demorou muito para, na segunda etapa, o Botafogo, enfim, abrir o placar. Com 12 minutos, Warley cruzou da direita e Matheus Babi ganhou da marcação para anotar o único tento da peleja.

O São Paulo tentou voltar para a partida aos 16 minutos. Léo Pelé cruzou da esquerda e Gabriel Sara tentou um voleio, mas errou por muito. O Botafogo voltou à carga aos 28 minutos: Warley desceu pela direita, limpou a marcação e chutou em cima de Tiago Volpi.

A grande chance do SPFC chegou aos 35 minutos. Galeano adentrou a área pelo lado direito e ele mesmo resvalou na perna de Hugo - Bráulio da Silva Machado anotou o contestadíssimo pênalti, ratificado pelo VAR. Na cobrança, Luciano cobrou no lado esquerdo e Diego Loureiro foi buscar. Caso o atacante marcasse, se isolaria na liderança do Brasileirão 2020.

Próximos jogos

Na última rodada do Campeonato Brasileiro 2020, o Botafogo viaja para enfrentar o Ceará, enquanto o São Paulo recebe o Flamengo. As duas partidas acontecem na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (Horário de Brasília).