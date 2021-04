Top 10: Flamengo assume liderança no Ranking Nacional de Clubes da CBF

Segue o líder! O Flamengo agora é quem está na ponta do Ranking Nacional de Clubes da CBF. Na atualização anual feita pela maior entidade do futebol nacional, o Rubro-Negro aparece na primeira posição, com 16.678 pontos, tomando o lugar que pertencia ao Palmeiras no ano passado. Mas o Alviverde vem na sequência, em segundo lugar, com 16.110 pontos.

O Ranking Nacional de Clubes estabelece uma classificação técnica entre 236 clubes do futebol brasileiro, baseado no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e também internacionais. Campeão do Brasileirão pelo segundo ano seguido, o Fla tomou a frente do ranking sobre o Palmeiras, que, mesmo em caso de título da Copa do Brasil, não somará os pontos suficientes para ultrapassar o time carioca.

Vale lembrar que o ranking não consta a pontuação adicional aplicada para o campeão da Copa do Brasil, já que o campeonato ainda não acabou. Assim que forem definidos campeão e vice, será publicada uma nova versão, atualizada. Lembrando que as posições dos clubes e de suas respectivas federações não sofrerão alterações por conta dos pontos atribuídos.

Quem mais subiu ou desceu

Entre os times que mais subiram de posições está o Internacional, que fez uma grande campanha no Brasileirão 2020. Vice-campeão, o Colorado pulou da nona à quarta posição, somando 13.310 pontos. Antigo quarto colocado, o Cruzeiro foi ladeira abaixo para a 10ª posição após passar o ano na Série B e sem conquistar o acesso. Outro time que cresceu significativamente foi o Ceará, campeão da Copa do Nordeste. O Vozão era o 19º em 2020 e passou para a 14ª colocação.

Top 10 do Ranking Nacional de Clubes

1º Flamengo (16.768)

2º Palmeiras (16.110)

3º Grêmio (15.180)

4º Internacional (13.310)

5º Athletico (12.968)

6º Santos (12.776)

7º Corinthians (12.032)

8º São Paulo (11.870)

9º Atlético-MG (11.789)

10º Cruzeiro (11.768)