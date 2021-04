Com vantagem, Palmeiras decide contra Grêmio final da Copa do Brasil

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo (7), no Allianz Parque, às 18h. O duelo é válido pela volta da final da Copa do Brasil. Como o Verdão venceu o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez, tem a vantagem do empate. Já o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um, a decisão será nos pênaltis.

Ao todo, foram 92 jogos entre as equipes, com vantagem para os paulistas. Já que foram 39 vitórias, contra 20 dos gaúchos. Além disso, foram 33 empates. Já em jogos válidos pela Copa do Brasil, foram 11, dos quais o Palmeiras venceu três e o Grêmio, dois. Por outro lado, houve empate em seis oportunidades.

Patrick de Paula retorna após se recuperar da Covid-19

O Verdão eliminou o América-MG na semifinal. No jogo de ida, em São Paulo, empatou em 1 a 1. Gustavo Gómez marcou o gol dos paulistas. No segundo jogo, em Minas Gerais, vitória por 2 a 0. Luiz Adriano e Rony balançaram as redes.

Após o fim do isolamento por conta da Covid-19, Patrick de Paula voltou a treinar com os companheiros. Logo, está à disposição do técnico Abel Ferreira. O jogador, inclusive, vinha formando dupla com Felipe Melo.

Zé Rafael também está recuperado e deve começar jogando. Outra boa notícia é que Kuscevic também participou das atividades após uma mialgia no quadril. O jogador pode ser titular na vaga de Luan, que foi expulso no jogo de ida.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Grêmio treina pênaltis e deve ter mudanças no duelo

O Tricolor deixou o São Paulo pelo caminho antes de chegar à grande final. No primeiro jogo, no Rio Grande Sul, vitória dos gaúchos por 1 a 0 e lei do ex. Já que Diego Souza marcou o gol. No jogo de volta, as equipes empataram sem gols.

No último treino antes da decisão, a equipe treinou pênaltis e houve também tempo para o recreativo. Na lateral, Vanderson pode ser titular no lugar de Victor Ferraz. No meio de campo, a briga é entre Jean Pyerre e Lucas Silva.

Thaciano também pode ser o escolhido pelo técnico Renato Portaluppi no meio. Já Alisson disputa vaga com Ferreira. Após o fim das atividades, em Atibaia, o elenco almoçou e, em seguida, viajou para São Paulo.

Provável escalação: Paulo Victor; Victor Ferraz (Vanderson), Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Arbitragem

O árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) comanda a partida. Seus assistentes serão Kleber Lúcio Gil (SC) e Bruno Raphael Pires (GO). O responsável pelo árbitro de vídeo será Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).