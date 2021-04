Gustavo Gómez rouba a cena e é destaque da primeira final da Copa do Brasil

Foi pelo alto a jogada do gol salvador do Palmeiras no jogo de ida na final da Copa do Brasil 2020. Neste domingo (28), com gol do zagueiro Gustavo Gómez, o Alviverde derrotou o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre e abriu vantagem na decisão. Após a partida, o paraguaio celebrou a vantagem conquistada, mas manteve cautela para a partida volta, em São Paulo.

"Felizes por ganhar a primeira batalha. Sabemos que vai ser difícil, pudemos segurar o resultado. E agora é descansar e quarta-feira temos um jogo importante. Depois vamos nos preparar para o jogo em São Paulo", destacou Gustavo Gómez.

Com o gol na final de domingo, Gustavo Gómez entrou para o Top 10 de zagueiros artilheiros da história palmeirense. Ao todo, são 14 gols do paraguaio com a camisa do Palmeiras. Durante o segundo tempo, Gómez ainda viu seu companheiro de posição, Luan Garcia, ser expulso, porém comandou uma atuação segura da defesa palestrina e ajudou o Verdão a se manter à frente do placar.

Agora, o Palmeiras chega com vantagem para a finalíssima do próximo domingo (7), no Allianz Parque, em São Paulo, para fechar a decisão da Copa do Brasil. A bola rola às 18h para a definição do título, e você acompanha todos os detalhes aqui, na VAVEL Brasil.