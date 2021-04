Vasco para no goleiro, leva gol no fim e perde mais uma no Carioca

Rebaixado no Brasileirão, o Vasco também iniciou mal o Campeonato Carioca 2021, com duas derrotas consecutivas, sendo a última para o Volta Redonda no sábado (6) no Estádio Raulino de Oliveira.

A estratégia do cruzmaltino para o começo do estadual é escalar um time sub-20 comandado pelo próprio técnico da categoria, o ex-jogador Diogo Siston. No entanto, quem fez a diferença neste final de semana foi o veterano João Carlos, de 34 anos, autor do gol da vitória em Volta Redonda. Aos 38 do segundo tempo, ele recebeu de Júlio César e balançou a rede.

Assim como havia indicado após a estreia, Diogo Siston mudou o time em relação à derrota para a Portuguesa-RJ. Lucas Santos, Vinícius e Tiago Reis perderam espaço para Galarza, Figueiredo e Laranjeira.

Os laterais Cayo Tenório e o improvisado MT cumpriram o papel tanto na marcação quanto no apoio. Uma das novidades para este jogo foi o paraguaio Matías Galarza, que dividiu com Caio Lopes a função de participar da saída de bola.

Outro que entrou foi Figueiredo, que aos 29 minutos de jogo teve boa chance mas bateu à esquerda do gol. Quem mais se destacou, no entanto, foi Laranjeira, autor de uma bola na trave no segundo tempo.

O Vasco também explorou a velocidade de Gabriel Pec e a experiência de Tiago Reis, um dos mais aproveitados no time profissional, mas nenhum deles conseguiu render melhor do que o goleiro Andrey, que dividiu com João Carlos o protagonismo do confronto.

Classificação e próximos jogos

Único clube com 100% de aproveitamento até agora, o Flamengo lidera o Campeonato Carioca. Após o término da 2ª rodada neste domingo (7) será possível definir a posição de Vasco e Volta Redonda.

Promovido à elite carioca nesta temporada, o Nova Iguaçu é o adversário do Vasco na terceira rodada, em confronto marcado para sábado (13). Já o Volta Redonda terá um dia a mais de descanso, mas encara a Portuguesa-RJ fora de casa, na Ilha do Governador, no domingo (14).