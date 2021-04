Pelos primeiros três pontos, Vasco e Volta Redonda se enfrentam no Cariocão

Volta Redonda e Vasco jogam nesse sábado pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Após tropeçarem em casa na primeira rodada, as equipes precisam do resultado positivo para se recuperarem na competição.

A bola rola às 21h05, horário de Brasília. A TV Record e a Vasco TV transmitem a partida diretamente do estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances do jogo em tempo real.

Mais uma chance para os garotos do Vasco

A garotada do Vasco que entrou em campo na última quarta-feira e saiu derrotada para a Portuguesa, terá mais uma chance de mostrar serviço nesse início de temporada. E talvez será a última grande chance, já que o elenco principal se reapresentará na próxima segunda-feira.

A semana foi agitada nos bastidores do Vasco. Muitas mudanças aconteceram nos departamentos de futebol e médico. Jogadores também foram avisados que não fazem parte dos planos para a temporada, casos de Henrique e Yago Pikachu.

Para este jogo, o técnico Diogo Siston deve mandar a campo a equipe que iniciou o segundo tempo contra a Portuguesa.

O provável time do Vasco é o seguinte: Lucão, Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e MT; Caio Lopes, Matias Galarza e Juninho; Gabriel Pec, Figueiredo Laranjeira.

Voltaço em busca pelos três pontos

O Volta Redonda tropeçou em casa na estreia do Cariocão. Depois de estar duas vezes na frente do placar, O Aurinegro acabou cedendo o empate ao Madureira, em casa. Para se recuperar, precisa vencer o Vasco neste sábado.

Apesar do tropeço, o técnico Neto Colucci deve repetir o time que foi a campo no último jogo.

A provável escalação do Volta Redonda é a seguinte: Andrey, Oliveira, Luan, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson e Gabriel Silva; Naninho, João Carlos e Alef Manga.