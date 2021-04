"Foi uma vitória maiúscula", afirma técnico do Juventude após triunfo em Novo Hamburgo

Promovido à elite do Brasileirão, o Juventude contratou o técnico Marquinhos Santos em fevereiro. A primeira vitória no Campeonato Gaúcho veio apenas na terceira rodada, com 3 a 1 sobre o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, nesta segunda-feira (8).

"Os atletas demonstraram muita determinação e força mental buscaram uma vitória maiúscula contra uma equipe muito bem treinada. Eles definitivamente entraram na competição, no nível que o Campeonato Gaúcho pede, estão de parabéns pela entrega e pelo vestiário forte", celebrou o técnico do Juventude.

Matheuzinho abriu o placar logo aos sete minutos de jogo, o Novo Hamburgo apostou no jogo aéreo e levou perigo ao gol de Marcelo Carné, até que no final do primeiro tempo começou a brilhar a estrela de Capixaba, autor de dois gols.

"A partir dos 30 minutos, controlamos melhor e poderíamos ter definido o placar no primeiro tempo. O que mais me agradou foi a atitude dos atletas que fizeram por merecer esse placar fora de casa. É muito difícil tirar pontos do Novo Hamburgo aqui e conseguimos fazer um jogo seguro", acrescentou Marquinhos Santos.

"Temos feito esse rodízio para observar os atletas que chegam ao clube, até porque só conhece o jogador quando ele estiver em campo jogando. Pelo calendário apertado temos que corrigir jogando, então gradativamente vamos evoluindo. Temos sofrido poucas finalizações, a defesa tem se firmado, buscado o entrosamento. É natural, uma mudança de trabalho requer tempo. Aos poucos a gente vai construindo esse modelo de jogo", completou o técnico do Juventude.

Marquinhos Santos também elogiou Rafael Forster, que se desligou do Botafogo para assinar com o Juventude, mas preferiu adotar cautela antes de cravar a contratação. "O Rafael Forster é um grande jogador, oriundo da base do Inter e rodou a Europa, retornou por desejo do Paulo Autuori e mesmo com o descenso foi um dos melhores do Botafogo", finalizou.

Classificação e próximos jogos

Sétimo colocado, o Juventude volta a campo no sábado (13), quando recebe o Pelotas, que abre a zona de rebaixamento, e depois viaja para Alagoas para enfrentar o Murici na estreia da Copa do Brasil.

Ainda sem vencer no Gauchão, o Novo Hamburgo enfrenta o São Luiz no domingo (14). O time está em 10º lugar, a primeira posição fora da zona de rebaixamento.