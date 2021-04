Versátil, Matheus Lira é importante reforço para o Gama na temporada 2021

Matheus Lira chega para reforçar a equipe do Gama por definitivo até o final da temporada. A aquisição do volante, que estava no Americano por empréstimo do Fortaleza, traz boas expectativas ao torcedor, uma vez que pode ajudar tanto na fase defensiva - natural de um astuto volante - quanto na ofensiva do jogo, pela qualidade na saída de bola.

Lira tem boa passagem pelas categorias de base dos dois maiores clubes cearenses: Ceará e Fortaleza. Em 2018, foi eleito o melhor volante do Campeonato Cearense sub-20 pela Federação Cearense de Futebol (FCF). Além disso, teve destaque no Brasileirão de Aspirantes, pelo Leão, em 2020. Natural de Sobral (CE), o jogador também jogou nas categorias de base do Goiás, onde acumulou conquistas.

REFORÇOS!



O Volante Matheus Lira foi recém contratado. Aos 23 anos, Lira tem passagens por Ceará e Fortaleza.



🇳🇬 Sejam bem-vindo! Desejamos uma passagem de sucesso vestido a camisa do Gamão! ✍️#PraCimaGamão #SEG pic.twitter.com/3mXgoLLnGc — Gama (@SEGama) March 10, 2021

De volta ao centro-oeste brasileiro, desta vez mais maduro, Lira pretende agregar no Verdão em um local em que ainda não atuou na carreira, mas com a determinação de representar bem as cores do Gama.

“Chego no distrito federal, local em que eu nunca havia atuado, com a missão, junto aos meus companheiros, de levar o Gama ao topo das competições onde iremos disputar ponto venho muito confiante e crendo em um excelente trabalho."

O futebol moderno exige versatilidade. Por esta razão, um volante que consegue ajudar marcando, mas também criando, torna-se uma ótima arma, justamente por contar com esse agregador fundamental, que diferencia bons jogadores. Além disso, nos tempos de Ceará, Lisca chegou a testá-lo na lateral-direita e na zaga e o atleta não fugiu da responsabilidade. Dentro desta perspectiva, o jovem volante fala em constante evolução e disposição para novos desafios no Gama.

"Acredito que o futebol hoje me desafia muito, tento dar o meu melhor sempre tento por em prática minhas características e buscando sempre a evolução técnica e tática, mais sempre a disposição para ajudar o Gama onde precisar. Vocês vamos ver o Matheus Lira conselhos de vitórias, muito entrega e foco para levar o Gama à conquista dos seus objetivos. Não vai faltar luta!"

Atual bicampeão do Campeonato Candango, o Gama vai em busca do seu 14º título estadual na história. O Verdão venceu na última rodada e, já nesse começo, desponta como postulante ao título. Além disso, a equipe também está na Copa do Brasil, onde recebe a Ponte Preta, nesta quarta-feira(10), às 15h30.