Marcelo Moreno marca, e Cruzeiro derrota Athletic pelo Mineiro 

O Cruzeiro recebeu o Athletic Club, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O time do uruguaio, Loco Abreu, começou a rodada na frente da Raposa, mas acabou sendo ultrapassado, já que o time celeste venceu por 1 a 0 com gol de Marcelo Moreno, de pênalti, no segundo tempo.

A partida começou com o Athletic chegando ao ataque, logo aos 2’ Loco Abreu cabeceou a bola na trave do goleiro Fábio. Marcando desde o início do jogo, a equipe visitante pressionou e dificultou a vida da Raposa, que tentava sempre alguma bola pelo alto. Com esse resultado, o Cruzeiro com técnico Felipe Conceição ainda não marcou gols no primeiro tempo.

O segundo tempo começou como Cruzeiro querendo jogo, aos 11 minutos a primeira grande chance, Marcelo Moreno cabeceou para o gol, porem Lee fez uma bela defesa. O gol saiu aos 15’, após Moreno sofrer e um pênalti e ele mesmo converter, mandando a bola no canto direito do gol, sem chances para Lee. Após o gol, ambas equipes foram para cima, pressionando, mas sem sucesso e ficou apenas na ameaça.

Uma curiosidade: após o gol de hoje, Marcelo Moreno chegou as 49 gols com a camisa cruzeirense, ficando a um de Arrascaeta, até agora maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Como ficam

Com o resultado, o Cruzeiro ultrapassou o Athletic e fecha a quarta rodada na quarta posição, com sete pontos. O time de São João del-Rei agora é o quinto, com seis. Na próxima rodada, o Cruzeiro tem o clássico contra o América, às 16h (de Brasília) de domingo, no Independência. O Athletic, por sua vez, joga no sábado, às 15h, contra o Pouso Alegre, em casa.