No primeiro Clássico das Multidões em 2021, Santa Cruz arranca empate com Sport no Arruda

Ninguém venceu! Tudo igual no primeiro Clássico das Multidões de 2021 entre Santa Cruz e Sport. Com gols de Mikael e Pipico, o placar ficou em 1 a 1 no Arruda na tarde deste domingo (14) pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. O resultado de empate não colaborou com a meta de nenhuma das equipes de encostarem na liderança da competição.

O Santinha ocupa a terceira posição, com cinco pontos, a medida em que o Rubro-Negro da Ilha do Retiro é aparece logo atrás, em quarto, com quatro pontos.

Um gol em cada tempo

O clássico começou morno, sem muita emoção. Aos poucos, o Sport tentava jogadas ofensivas e chegou a balançar a rede com Sander, mas o bandeira marcou impedimento. Quando Mikael foi acionado a história terminou de maneira positiva aos leões. Patric achou o centroavante, que soltou o pé para o abrir o placar ao Sport.



Depois do intervalo, a postura do Tricolor foi bem diferente. Com mais intensidade, a equipe da casa se lançou ao ataque e começou a criar algumas oportunidades. Pipico saiu do banco e teve duas boas chances. Na melhor delas, ele chutou forte e a bola saiu perto do poste. Mas, quando tudo parecia perdido, Pipico brilhou no Arruda. Em novo cruzamento, o centroavante não desperdiçou e testou firme para empatar o clássico e deixar no 1 a 1.

Diga aí, Pipico!

"Primeiro quero agradecer a minha família. Esse gol vai para minha filha, que está pedindo. Saímos atrás no placar, mas a equipe mostrou superação, determinação, isso foi fundamental para o empate. Agora manter os pés no chão, temos muito a melhorar, a gente se cobra muIto isso, tenho certeza que as coisas vão mudar. Isso é resultado do meu trabalho", disse o autor do gol tricolor após o jogo.

Fala, Patric!

"A gente fica chateado com essas situações que acontecem. É trabalhar porque podermos produzir muito mais", falou o jogador do Sport.

Próxima rodada

Na próxima rodada do Pernambucano, o Santa Cruz encara o Vera Cruz e o Sport mede forças com o Central, na Ilha do Retiro.