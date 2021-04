Santos tem vantagem para encarar Deportivo Lara na Venezuela em busca da classificação

Já é dia de decisão! Às 19h15 desta terça-feira (16), o Santos encara o Deportivo Lara no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, capital da Venezuela, na busca por se garantir na próxima fase da pré-Libertadores. E você fica de olho aqui, no tempo real AO VIVO da VAVEL Brasil, que já começa uma hora antes da bola rolar.

No jogo de ida na semana passada, na Vila Belmiro, o Peixe teve muito trabalho para derrotar os venezuelanos por 2 a 1 e construir leve vantagem para este duelo de volta. Vinícius Balieiro e Kaiky foram os autores dos gols santistas. Então, qualquer empate dá a vaga ao Santos. Se o time brasileiro perder por 1 a 0 em Caracas será eliminado. Caso o placar seja 2 a 1 para o Lara, a decisão da vaga vai para os pênaltis, mas qualquer derrota com o Santos marcando no mínimo dois gols (3 a 2, 4 a 3...), aí a vaga fica com o Alvinegro.

Lara sem nenhum grande desfalque

A partida de hoje é apenas a segunda oficial do Deportivo Lara na temporada. Com o fim do Campeonato Venezuelano em dezembro, o adversário santista estreou justamente na última terça-feira, na Vila Belmiro. E antes de voltar a enfrentar o Santos pela Libertadores, o Lara havia disputado apenas três amistosos: venceu um e empatou dois. Agora, briga por vaga na terceira fase da competição continental. Por isso, Martin Brignani não tem nenhum desfalque.

Provável escalação do Lara: Curiel; Meleán, Cristopher Rodríguez, Jonathan España e Sifontes; Menzano, Bueno, Darwin Gómez e Barrios; Gilson Salazar e Ángel Sánchez. Técnico: Martin Brignani.

Santos em busca de aumentar sequência positiva

O Santos está embalado com duas vitórias seguidas. O Peixe, depois de fazer 2 a 1 no Deportivo Lara, derrotou o Ituano também por 2 a 1 no Paulistão e pretende dar sequência nos bons resultados. Agora, com força máxima, o Peixe tenta garantir uma vaga na próxima fase da Libertadores, mesmo com os desfalques de Marinho, Madson, Jobson, Carlos Sánchez e Raniel.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Soteldo; Ângelo, Lucas Braga (Jan Mota) e Marcos Leonardo. Técnico: Ariel Holan. Árbitro: Victor Carrillo

Arbitragem de Deportivo Lara x Santos

Assistente 1: Jonny Bossio

Assistente 2: Michael Orue

VAR: Emerson de Carvalho