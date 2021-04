Júnior Rocha comenta desafio do Ypiranga na Copa do Brasil: "Só pensamos em nos entregar ao máximo"

Vice-líder do Campeonato Gaúcho, à frente de Inter e Grêmio, o Ypiranga vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (18), às 20h, a equipe visita o Penarol, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, no Estado do Amazonas.

Na primeira fase da competição, os times melhores ranqueados jogam fora de casa e com a vantagem do empate para avançar no torneio. Apesar do benefício previsto no regulamento, o técnico Júnior Rocha avisou que o Ypiranga se doará em campo.

"Só pensamos em nos entregar ao máximo e deixar todas as nossas forças na partida. Precisamos estar comprometidos com os aspectos tático, físico e técnico, fazendo por merecer a classificação. Não vejo outra forma para lidar com o futebol atual", disse o treinador.

O comandante também afirmou que o elenco do Penarol, atual campeão do seu estado, está com a confiança elevada.

"Creio que será um jogo duríssimo. Para sairmos classificados, será preciso fazer um jogo quase perfeito. O nosso adversário é uma equipe organizada, bem treinada e com muitas virtudes", finalizou Júnior Rocha.