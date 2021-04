Invicto na temporada, Corinthians estreia na Copa do Brasil 2021 contra o Salgueiro

A primeira fase da Copa do Brasil 2021 terá a estreia de um dos gigantes do país nesta quarta-feira (17). Tricampeão do torneio, o Corinthians viaja até a cidade de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, para enfrentar o Salgueiro. A partida acontecerá no estádio Cornélio de Barros, às 21h30 (Horário de Brasília).

Em partida única, a equipe visitante tem a vantagem de se classificar com um empate na primeira fase. A equipe pior ranqueada no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) joga em casa.

Carcará pela história

O ano de 2020 foi histórico para o Salgueiro. A equipe da cidade homônima, distante 520 km de Recife, conquistou o Campeonato Pernambucano 2020 - e tornou-se a primeira equipe fora da capital a conquistar o caneco estadual. A boa fase segue: a equipe lidera o torneio de Pernambuco após as primeiras rodadas com 100% de aproveitamento em duas rodadas - empatado com o Náutico. Na Copa do Nordeste 2021, entretanto, a situação é adversa: em três jogos, são duas derrotas e uma vitória - o clube encontra-se na quinta colocação do Grupo B, sendo que quatro se classificam em cada chave.

Há apenas um desfalque do Carcará para a partida: Evandro, lateral-esquerdo, está machucado.

Técnico do Salgueiro, o português Daniel Neri não negou a força do adversário, mas destacou que o jogo não tem grande simbologia prática. "Estamos nos preparando como sempre fizemos. Trabalhamos sempre no nosso limite, dando o nosso melhor, independente do adversário. Não há truques, nem magia. O trabalho é continuar com o treinamento, evolução diária para todo mundo, é o que podemos fazer. O adversário tem um nome forte, uma história forte. E não é agora que a gente vai ganhar mais duas pernas para correr. Os jogadores são os mesmos, com a nossa capacidade de trabalho, com o que temos de melhor e pior e é assim que vamos entrar em campo. Se vai ser suficiente ou não, vamos saber no final do jogo", comentou.

Provável escalação: Lucas Ferreira; Adenilson, Ranieri, Leozão e Tarcísio; Bruno Sena, Felipe Baiano, Moreilândia e Thomas Anderson; Cássio Ortega e Alison

Técnico: Daniel Neri

Entre resultados e atuações

O Corinthians segue invicto na temporada atual. Em quatro rodadas do Campeonato Paulista 2021, são dois empates e duas vitórias - estas nas duas últimas pelejas disputadas. A atuação da equipe, entretanto, passa longe de convencer muitos torcedores e jornalistas. O Timão é líder do Grupo A do torneio estadual, à frente de Santo André, Internacional e Botafogo.

A lista de desfalques do Coringão, entretanto, é extensa. Roni, Ruan Oliveira e André Luís estão cumprindo isolamento social por terem testado positivo para coronavírus, Danilo Avelar, Gustavo Mantuan, Léo Santos, Gustavo Mosquito e Léo Natel seguem machucados.

Técnico do Corinthians, Vagner Mancini destacou que as características do último jogo do Timão devem ser iguais as da peleja da quarta-feira. "Espero, sim, dificuldades na partida, o Salgueiro sempre forma bons times, é o atual vencedor do Pernambucano. Temos de respeitar e levar pra lá uma concentração de uma equipe que vai pra competir. A única vantagem que temos é o empate, porque tudo é contra o Corinthians nesse momento. Viagem longa, campo diferente, está acanhado, muito tempo de viagem, parte de avião, parte de ônibus, mas o Corinthians consegue nesses momentos se superar, a história fala forte, e é nisso que estou tentando mobilizar para que a gente possa ir pra lá, buscar a vitória, mas sabendo que é um cenário de uma equipe que vai lutar contra o resultado o tempo inteiro. Muito daquilo que foi visto nesse domingo foi uma prévia do que vamos encontrar por lá", comentou.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Victor Cantillo, Romulo Otero, Juan Cazares e Mateus Vital; Jô

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)