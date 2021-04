Flamengo: Al Hilal prepara investida milionária em Arrascaeta e Bruno Henrique

O Flamengo vive uma situação financeira de economias, tendo em vista os gastos das temporadas anteriores ainda estarem no planejamento do clube para a temporada e a queda de receitas motivada pela pandemia. Com possíveis vendas de jogadores importantes no elenco na próxima janela internacional, o Rubro-Negro deverá ter duas ofertas do exterior em poucos meses.

Segundo é levantado pela imprensa saudita, o Al Hilal tem interesse de longa data pelo Bruno Henrique. Desde o período em que o jogador se destacou no Mundial Interclubes em 2019, o presidente Bin Nafel sinaliza positivo uma investida pelo atacante flamenguista, apesar dos valores altos no mercado. Junto de Bruno Henrique, o meia Arrascaeta pode encorpar a primeira grande investida dos árabes, com uma oferta de 25 milhões de euros pelos dois jogadores.

Os valores convertidos em reais, giram em torno de 167 milhões pela dupla de titulares do Fla. Ainda em fase de rumores, nenhuma oferta é de conhecimento do clube ou do estafe de ambos atletas. Durante esta semana, os representantes de Arrascaeta esboçaram uma valorização do uruguaio ao tentar forçar uma renovação contratual ou ligá-lo para uma transferência para o exterior, o que não foi concretizada. O jogador inclusive já está reapresentado ao elenco e deve jogar contra o Resende, na sexta-feira (19).

Hugo Souza

Grande promessa das divisões de base do Flamengo, Hugo Souza (22) também está cotado para uma mudança de clube nesta temporada. Noticiado nos últimos dias, o Ajax estima oferecer uma proposta de 10 milhões de euros pelo goleiro, mas conforme estima-se em Portugal, o Benfica, de Jorge Jesus, é o novo interessado no jogador.

Sem qualquer proposta, pois a janela de transferências europeias só abre em junho, os rumores indicam que os portugueses podem cobrir a proposta do Ajax e elevar a taxa de transferência para 12 milhões. Com 23 partidas oficiais no clube carioca, Hugo é momentaneamente titular enquanto Diego Alves não tem condições de jogo e está afastado desde a reta final da última temporada.