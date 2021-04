Gustavo Morínigo celebra classificação do Coritiba e aprova nova formação: "Foi muito interessante"

O Coritiba venceu o o União-MT fora de casa nesta quinta-feira e avançou de fase na Copa do Brasil. O atacante Léo Gamalho fez o único gol da partida aos 23 minutos do primeiro tempo.

Após o jogo, o técnico do Coxa Gustavo Morínigo avaliou o desempenho do time e a formação com quatro atacantes: "É uma tendência. Estudamos o rival e achamos que essa era a formação certa. Foi muito interessante. Tivemos muitas chances que não aproveitamos na primeira etapa e faltou um pouco no segundo tempo."

O comandante elogiou o elenco ao relatar que mesmo com poucos treinos vão assimilando as ideias de jogo: "Tivemos muito pouco treinamento, é uma equipe totalmente nova. Tem que dar méritos aos jogadores, que fizeram um trabalho aceitável e conseguiram o objetivo."

Classificação e próximos compromissos

Pela Copa do Brasil, o adversário do alviverde será o Operário. Com a paralisação do Campeonato Paranaense, a equipe não tem jogo marcado a curto prazo.