Ruim aos dois: Vasco busca empate do Botafogo no fim em clássico movimentado

Nesse domingo (21), Vasco e Botafogo se enfrentaram em São Januário pelo encerramento da quarta rodada do Campeonato Carioca 2021. Ainda sem vencer no estadual, o Gigante da Colina buscou o empate em 1 a 1 no fim, mas permanece na penúltima posição, com apenas dois pontos. Já o Alvinegro continua na quinta posição, com cinco pontos.

Com poucas emoções na primeira etapa, gol contra deixa Botafogo em vantagem

A equipe cruz-maltina começou com a posse de bola, e teve a primeira boa chance aos dois minutos, quando Talles lançou Tiago Reis, que invadiu a área pela esquerda, chutou no canto e forçou boa defesa de Douglas Borges. Aos poucos, o Alvinegro foi conseguindo equilibrar a partida, e teve a primeira boa chegada aos 14, quando Marcinho cruzou na segunda trave, e Warley jogou por cima do gol.

Com pouca inspiração de ambos os lados, a partida seguiu até a parada técnica sem mais nenhuma chance criada, mas com muitos erros de passe. Após o reinício da partida, o Vasco voltou a ameaçar aos 29, quando Ricardo Graça completou o desvio na primeira trave, e forçou uma grande intervenção de Douglas Borges.

Aos 34, Matheus Frizzo recebeu de Warley na área, tentou o cruzamento e Zeca mandou contra o próprio gol, fazendo 1 a 0 para o Botafogo. Antes do intervalo, Douglas trabalhou mais uma vez em finalização de Gabriel Pec, e Frizzo cobrou falta passando perto da trave esquerda de Lucão, mas sem modificar o placar do primeiro tempo.

Botafogo domina segunda etapa, para em Lucão e Vasco busca empate no fim

Na volta do intervalo, Marcelo Cabo mexeu duas vezes, colocando Léo Matos e Laranjeira na equipe, mas foi o Botafogo que começou melhor na segunda etapa, dominando o meio e forçando a primeira boa defesa de Lucão em chute forte de Rickson aos seis minutos. Três minutos depois, Rickson recebeu na direita e tocou para Warley, livre no meio da área, mas a finalização subiu demais.

O domínio alvinegro continuou e o goleiro do Vasco teve que fazer sua melhor defesa aos 12, após cabeçada no cantinho de Marcelo Benevenuto. Na primeira vez em que o Vasco conseguiu chegar na segunda etapa, MT carimbou o travessão do Botafogo. Após a parada técnica, Kayque cruzou na medida para Babi, que ganhou de Ernando e tocou com perigo, por cima do gol.

No contra-ataque após cobrança de escanteio para o Vasco, Warley arrancou pela direita e tocou para Babi, que chutou cruzado e a bola passou raspando a trave vascaína. A resposta cruz-maltina veio aos 30, com uma finalização rasteira de Zeca, passando a direita do gol. Após um erro de Benevenuto, que cedeu escanteio, o Vasco chegou ao empate com Carlinhos, aos 41 e tentou a virada nos minutos finais, mas a partida terminou empatada em 1 a 1.

Na próxima rodada, o Cruzmaltino receberá o lanterna Macaé na quarta-feira (24) às 18h. Às 21h35, o Alvinegro terá mais um clássico, dessa vez contra o Flamengo no Nilton Santos.