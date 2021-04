Em busca da primeira vitória no Carioca, Vasco faz clássico contra Botafogo

Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (21), às 18h (horário de Brasília), em São Januário. O duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Enquanto o Cruzmaltino ainda não venceu no Estadual, o Alvinegro está invicto. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 297 jogos entre as equipes, com ampla vantagem para o Vasco. Já que foram 126 vitórias. Ao passo que o Botafogo venceu 80 vezes. O último duelo ocorreu em 10 de janeiro deste ano, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino venceu por 3 a 0. Talles Magno, Andrey e Yago Pikachu, de pênalti, marcaram os gols.

Vasco terá todo o elenco à disposição

Com apenas um ponto, o Cruzmaltino é o 11º colocado e precisa vencer para deixar a parte inferior da tabela. Na estreia, perdeu para a Portuguesa, por 1 a 0. Na rodada seguinte, perdeu para o Volta Redonda, pelo mesmo placar. Já na terceira rodada empatou em 2 a 2 com o Nova Iguaçu. Gabriel Pec marcou os dois gols do Vasco na partida.

Para o clássico, o técnico Marcelo Cabo terá todo o elenco à disposição. Logo, a tendência é que repita quase toda a escalação que empatou com a Caldense, pela Copa do Brasil. As possíveis mudanças são os retornos de Germán Cano e de Leandro Castán à equipe titular.

Provável escalação: Lucão, Zeca, Ernando, Ricardo Graça e MT; Bruno Gomes e Andrey; Gabriel Pec, Marquinhos Gabriel e Talles Magno; Cano.

Botafogo segue sem os dois principais goleiros

O Alvinegro ocupa o quarto lugar, com cinco pontos conquistados, e está invicto. Na primeira rodada, ficou no empate sem gols com o Boavista. Na sequência, goleou o Resende, por 3 a 0. Matheus Babi, duas vezes, e Warley marcaram os gols do Botafogo na partida. Mas na rodada seguinte, mais um empate sem gols, dessa vez com o Bangu.

Diego Cavalieri segue se recuperando de dores no tornozelo direito e Gatito trata de um edema ósseo no joelho direito. Outras baixas: o lateral-esquerdo Hugo, com lesão na coxa, o volante Pedro, com uma subluxação da patela esquerda, e Guilherme Santos recupera a fora física.

Provável escalação: Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor; José Welison, Rickson e Matheus Frizzo; Marcinho, Matheus Babi, e Warley.

Arbitragem

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães comanda a partida. Seus assistentes serão Thiago Henrique Farinha e Andréa Isaura Maffar Marcelino de Sá.