Faz o pix, CBF! Ypiranga-RS arranca empate contra Penarol-AM e se classifica na Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (18), o Ypiranga ficou no empate em 1 a 1 com o Penarol-AM, na Arena da Amazônia, em Manaus em jogo único válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A equipe amazonense abriu o placar com Henrique, mas o Canarinho buscou o empate em um golaço de Jean Silva e se garantiu na segunda fase da competição.

Apesar da pressão do Ypiranga, Penarol abre o placar!

Nos primeiros dez minutos de jogo a pressão foi totalmente dos guris do Ypiranga, que teve mais posse de bola e tentava a todo custo investir na área do Penarol. Mas aos poucos, a equipe amazonense foi conseguindo equilibrar as ações, e seis minutos depois criou a sua melhor chance na partida. Henrique dominou de fora da área e chutou para a boa defesa do goleiro Deivity.

A resposta do Canarinho veio quatro minutos depois. Caprino recebeu um ótimo cruzamento e mandou para o fundo das redes, mas o assistente já marcava posição de impedimento e o tento foi anulado.

Aos 29, em um rápido contra-ataque, Derlan tocou para Henrique, que passou pela marcação e finalizou com muita categoria, tirando do goleiro e abrindo o placar para o Penarol.

Os guris buscam empate!

Sabendo da necessidade do empate para seguir na próxima fase, o Ypiranga não desistiu assim tão fácil e buscou a igualdade nos acréscimos do primeiro tempo. Jean Silva avançou da esquerda para o meio, passou por três marcadores e chutou forte, no canto direito do goleiro Pedro Henrique. Bola ainda desviou na zaga antes de entrar.

Prevaleceu a competência!

Na etapa complementar foi preciso o Penarol sair para buscar o jogo, e acabou dando espaços para o Ypiranga criar mais chances de gols. E os guris criaram pelo menos mais três ótimas chances, mas todas foram desperdiçadas por falta de capricho.

Os gaúchos tiveram mais competência no sistema defensivo, e soube se segurar até o apito final para garantir vaga na próxima fase.

E agora?

Por ser o melhor colocado no ranking da CBF, o Ypiranga só precisava de um empate para se garantir na próxima fase da Copa do Brasil. E fez valer o regulamento! Agora a equipe gaúcha enfrenta o Fortaleza, ainda sem data definida.

Faz o Pix, CBF!

Além da importante classificação para segunda fase, o Ypiranga garantiu nesta quinta-feira (18) uma premiação extra de R$ 675 mil. Importante lembrar que o Canarinho já havia recebido R$ 560 mil pela simples participação no torneio. Assim, até agora o time embolsou R$ 1.235 milhão.