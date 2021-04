Palmeiras anuncia Danilo Barbosa como primeiro reforço para 2021

Nesta terça-feira (23), o Palmeiras anunciou seu primeiro reforço para a temporada 2021. Se trata do volante Danilo Barbosa. O jogador de 25 anos estava no Nice, da França.

Ele chega por empréstimo até o final do ano, mas com opção de compra ao final do contrato. Ele chega para ocupar o espaço deixado por Emerson Santos e Ramires no elenco palmeirense.

Já no dia 17 de março Abel Ferreira falava da chegada de Danilo, elogiando o volante e explicando a situação em entrevista ao UOL: “Foi um jogador proposto pelo clube, que já vendeu o Emerson. O Emerson falou que queria ir embora, falamos com o clube e agora temos que repor essa posição. não é reforço, e sim repor uma posição. Saiu o Emerson e entra o Danilo, para equilibrar a equipe. Um vai por venda, entra outro com empréstimo com opção de compra”.

Já no domingo (21) Danilo havia desembarcado no Brasil para fazer mais exames e poder ser anunciado pelo Palmeiras. Em terras brasileiras ele foi recebido no aeroporto pelos empresários Diego Bittencourt e Matheus Magalhães.

Após sua chegada Danilo já mandou uma mensagem para os torcedores alviverdes.

O nosso novo reforço já mandou o recado para a #FamíliaPalmeiras! 💚

Quem é Danilo?

Danilo Barbosa da Silva, ou apenas Danilo Barbosa, é um volante que também pode jogar improvisado como zagueiro. Com passagens pelas Seleções de base do Brasil, ele foi revelado em 2014 pelo Vasco, mas logo se transferiu ao Braga.

No Braga ele foi emprestado ao Valencia em 2015, ao Benfica em 2016 e ao Standard de Liege em 2017.

Após essas passagens por empréstimo em outros clubes, Danilo chegou em definitivo ao Nice, onde esteve até o momento.

Pelo Nice Danilo jogou 48 vezes em três temporadas, contando a atual. Nesses 48 jogos o volante marcou um gol.