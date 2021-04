Mazola exalta bom momento do Caxias

Brigando pela liderança do Campeonato Gaúcho, o Caxias entra em campo nesta quarta-feira (24) diante do Internacional, pela sexta rodada do estadual. As duas equipes somaram dez pontos até aqui, porém o Caxias tem um jogo a menos.

Para o atacante Mazola, a equipe não pode desperdiçar a chance e precisa somar pontos fora de casa para continuar na briga pela liderança da competição.

“Vamos jogar fora de casa contra uma equipe qualificada, porém estamos bem no campeonato, ainda não perdemos e isso deixa o time confiante. Queremos brigar pelo título e o campeonato é muito curto, precisamos entrar em campo nesta quarta-feira com o pensamento de somar pontos”, falou Mazola.

O Caxias tem quatro jogos, três vitórias e um empate. Já o Inter entrou em campo cinco vezes, conquistou três vitórias, um empate e uma derrota. As equipes se encontram nesta quarta, às 21h30, no Beira Rio.