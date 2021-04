Salgueiro vence o Treze e se mantém vivo na Copa do Nordeste

Na noite dessa quarta-feira (24), o Salgueiro recebeu o Treze, da Paraíba, no Estádio “Salgueirão”, em Pernambucano, em partida válida pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terminou com vitória pelo placar mínimo ao mandante, com gol marcado por Felipe Baiano.

O veterano meia marcou o gol da vitória aos 22 minutos da primeira etapa, com um belo chute de fora da área após rebote em bola parada. Ditando o ritmo da partida, o Salgueiro segurou o resultado e saiu com os três pontos.

Com o resultado, o Carcará chega à 6ª colocação do Grupo B, com sete pontos somados em cinco jogos, enquanto a equipe do Treze permanece na 7ª colocação do Grupo A, com cinco pontos somados em cinco jogos.