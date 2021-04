CRB supera Botafogo-PB de virada e assume vice-liderança do Grupo A

No encerramento da quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021, CRB e Botafogo-PB se enfrentaram no Estádio Rei Pelé, o Trapichão, em Maceió/AL. O jogo foi disputado na noite deste domingo (21) e o Regatas fez valer o mando de campo. Com gols de Lucão e Diego Torres, o Galo venceu por 2 a 1. Pablo descontou ao Belo.

Mal começou o jogo e teve bola na rede. Apesar do CRB começar o jogo em cima, com pressão no campo de ataque, o Botafogo foi perfeito em sua primeira descida ofensiva. Aos três minutos, Welton Felipe chutou rasteiro, Edson Mardden espalmou e Pablo aproveitou o rebote para abrir o placar. Com a vantagem no placar, Roberto Fernandes adiantou as peças e colocou o time alagoano todo no campo de ataque. O objetivo era pressionar, mas a equipe adversária poderia muito bem aproveitar os espaços para contra-atacar.

O Galo chegou a marcar, mas Hyuri completou cruzamento de Dudu em posição irregular. Em uma partida disputada abertamente, Hyuri teve nova chance, mas Samuel impediu o empate. A pressão alagoana aumentava ainda mais. Diego Torres chutou rasteiro e Felipe salvou o Botafogo. Porém, não teve jeito aos 38 minutos. Reginaldo Lopes cruzou da direita, Lucão subiu e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Felipe para empatar o jogo.

Assim como na etapa inicial, o placar foi alterado no começo do segundo tempo. Logo na primeira descida do CRB no ataque, Guilherme Romão foi derrubado por Rogério na área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Diego Torres cobrou no lado direito de Felipe, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol. Era a virada do Galo. Por pouco a vantagem não foi ampliada, quando Hyuri dominou a bola no peito e emendou uma bicicleta, mas errou o alvo. As oportunidades no segundo tempo eram poucas. O Botafogo da Paraíba não conseguia pressionar em busca do empate e os mandantes cadenciavam o jogo à espera do encerramento. Apenas nos acréscimos, a equipe paraibana levou perigo em cobrança de falta caprichada de Marcos Aurélio, mas o travessão garantiu a vitória regatiana.

Com o resultado, o Regatas assumiu a segunda colocação do Grupo A, com sete pontos. A pontuação é a mesma do líder Bahia, mas o Esquadrão de Aço leva a melhor no saldo de gols (4 a 2). Por outro lado, o Belo segue sem vencer no Nordestão e ocupa o sétimo posto no Grupo B, com três pontos somados. A próxima rodada da Copa do Nordeste será disputada no meio da semana. O CRB vai encarar o Vitória às 19h30 da quarta-feira (24) no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador/BA. Na quinta-feira (25), às 21 horas, o Botafogo-PB irá medir forças contra o Ceará no Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa/PB.