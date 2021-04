Carlos Eduardo comenta crescimento no Brasiliense com mudança de temporada

Em bom momento no Brasiliense, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG elogiou o elenco candango deste ano. Feliz com a fase positiva do clube, o jogador, que também atuou no Juventude, a meta é continuar melhorando o rendimento em campo nos próximos confrontos de 2021.

“Estamos muito felizes com tudo que tem acontecido com o grupo nestas últimas partidas da temporada. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é importante. Vamos procurar manter esse ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo”, disse.

Ainda para o jogador, seu momento tem sido muito especial.

"Estou muito motivado com esse projeto do Brasiliense. Estar aqui tem sido muito especial. Vou continuar trabalhando muito para crescer com o grupo", falou.