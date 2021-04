Em busca da liderança, Flamengo enfrenta Boavista em Bacaxá

Neste sábado (27), o Boavista enfrenta o Flamengo, às 21h05, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

A tendência é de que seja a última partida do Flamengo sob o comando de Maurício Souza, para que a comissão técnica de Rogério Ceni retorne para a beirada do campo, apesar de alguns jogadores do elenco principal terem aparecido entre os mais jovens do sub-20.

Em 18 partidas, o Flamengo venceu 14, empatou três e perdeu uma partida para o Boavista. O Rubro-Negro está na segunda colocação com dez pontos, enquanto o Verdão de Saquarema despencou para a décima posição com cinco pontos, na última rodada.

Manutenção

O Boavista de Leandrão pode ter o retorno do volante Fernando Bob, mas deve ir a campo com a mesma equipe que foi derrotada pelo Fluminense na rodada anterior.

Provável escalação do Boavista: Klever, Caio, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Jucilei, Fernando Bob, Ralph e Jefferson Renan; Michel Douglas e Vitor Feijão.

Equipe mista

O Flamengo de Maurício Souza vai entrar em campo mais uma vez com a equipe mesclada, com exceção do atacante Pedro que sentiu uma lesão na coxa esquerda, para o seu lugar, Gabigol foi relacionado e deve ser escalado para o setor de ataque ao lado de Vitinho e Michael.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Gabigol (Rodrigo Muniz).

Arbitragem da partida

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho