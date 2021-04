Empresário diz que Arturo Mina deseja jogar no Vasco e negociação está nas mãos do clube

Na noite deste sábado (3), a imprensa equatoriana noticiou que o defensor Arturo Mina estaria perto de fechar com o Vasco da Gama. O jogador, que já vestiu 22 vezes a camisa da seleção equatoriana, tem 1,91m e é famoso por ter uma bom jogo aéreo defensivo e ofensivo, problema que atormenta o Vasco neste começo de temporada – nos últimos quatro jogos a equipe sofreu cinco gols de cruzamentos oriundos de bola parada.

Em contato com o empresário do atleta, a VAVEL Brasil apurou que o atleta foi oferecido ao Vasco da Gama e que a negociação depende do cruzmaltino: "Estamos aguardando contato, depende do clube agora" afirmou. A vontade do jogador pode pesar nas conversas, já que quando perguntado se o zagueiro queria jogar no Rio, o agente retrucou: "Quem não gostaria de jogar no Rio e no Vasco?"

Carreira

O jogador de 30 anos, chamou atenção de grandes clubes de diferentes centros em 2016, quando atuou pelo finalista da Libertadores daquele ano, o Independiente Del Valle-EQU. Após interesses do Atlético Mineiro e até de clubes da Premier League, o zagueiro foi contratado pelo River Plate-ARG por cerca de 2 milhões de euros, mas não se firmou na Argentina.

Foi repassado ao Matalyaspor da Turquia por 680 mil euros e lá atuou por três temporadas até encerrar o seu contrato e se transferir sem custos para o Erzurumspor, também da Turquia, onde jogou a temporada 2020/21. Nesses quatro anos no exterior, atuou em 93 partidas, sendo 88 como titular, e marcou 7 gols.

Neste tempo na Europa, o defensor chegou a pisar em gramados brasileiros, já que atuou na Copa América de 2019 no Brasil, defendendo o Equador – jogou dois jogos e esteve uma vez na seleção da semana da competição. No total, em jogos oficiais pela seleção de seu país, Mina atuou 15 vezes, 14 desde o início, e marcou apenas um gol.

O jogador está livre no mercado desde o início de fevereiro e chegou a ser especulado no Bahia nesta janela. Arturo se encaixa nos moldes de negócio que o Vasco vem fazendo, já que chegaria sem custos para a Colina.