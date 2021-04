Vasco recebe Goiás na última rodada com rebaixamento praticamente decretado

Está acabando o Campeonato Brasileiro 2020. Na noite desta quinta-feira (25), Vasco e Goiás se enfrentam pela última rodada da competição. Em campo, as duas equipes ainda tentam se recuperar do baque da rodada passada. O Goiás foi matematicamente rebaixado para a Série B ao empatar sem gols com o Bragantino na Serrinha. Já o Vasco, com o também empate sem gols com o Corinthians em Itaquera, está virtualmente rebaixado e só um milagre para evitar o rebaixamento iminente.

A bola rola às 21h30 em São Januário. Todos os jogos da rodada derradeira da competição acontecerão no mesmo horário. O Premiere transmite a partida e a VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ainda há esperança?

O Vasco está virtualmente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos, o Cruzmaltino só pode chegar a 41, mesmo número de pontos de Bahia e Fortaleza. No entanto, não há chances de passar o Bahia, já que mesmo que alcance o Tricolor Baiano, o Gigante da Colina ficaria com uma vitória a menos.

O Fortaleza ainda pode ser matematicamente ultrapassado pelo Vasco, mas as contas que livrariam o Cruzmaltino não são simples. O Vasco precisaria vencer o Goiás, torcer para o Fortaleza ser derrotado pelo Fluminense e ainda tirar uma diferença de 12 gols de saldo.

Para se ter uma noção da dificuldade, caso o Fortaleza perca de 3 a 0 para o Fluminense, ainda assim o Vasco precisaria vencer o Goiás por nove gols de diferença. Situação praticamente impossível.

Mas em São Januário o clima não é de desistência. Internamente, a diretoria trabalha o orçamento para um possível rebaixamento e o planejamento em caso de queda. Mas ainda há a esperança da partida contra o Internacional, válida pela 36° rodada, seja anulada devido ao problema no Var. Com isso, a equipe entrará em campo com força máxima diante do Goiás e foco total nos três pontos.

O técnico Vanderlei Luxemburgo fará sua última partida do comando da equipe. Em comum acordo com a diretoria, foi decretado o fim da segunda passagem do treinador por São Januário.

Em campo, o Vasco deve jogar com: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Andrey e Juninho (Carlinhos); Pikachu, Talles Magno (Gabriel Pec ou Ygor Catatau) e Cano.

Juntando os cacos

Ao contrário do Vasco, que ainda tem uma remotíssima chance de se livrar do rebaixamento, ainda que quase impossível, o Goiás não tem nenhuma chance. O Esmeraldino está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe ainda fez um bom segundo turno, o 12° melhor do campeonato. Se não fosse o primeiro turno desastroso, o verdão não estaria nessa situação. Caso tivesse vendido o Bragantino no último final de semana, também ainda teria alguma chance. Mas o empate sem gols limou as chances do Goiás. Agora, a missão é juntar os cacos e finalizar o campeonato de forma digna.

Para esta partida, o técnico Glauber Ramos não vai poder contar com o goleiro Marcelo Rangel, titular das últimas quatro partidas. Tadeu deve voltar ao time titular.

O provável goiás terá: Tadeu; Shaylon, Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Breno, Henrique Lordelo e Miguel Figueira; Vinícius, Fernandão e Rafael Moura.