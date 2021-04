Nada de gols! Caxias segura empate com Juventude e segue no G-4 do Gauchão

Em clássico de pouquíssimas chances, Caxias e Juventude empataram em 0 a 0, no Estádio Centenário, em partida valida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Apesar de não ter sido um jogo tão bom como o esperado, o resultado serviu para o Grená se manter no G-4 da competição.

Devagar quase parando

Os primeiros 45 minutos de jogo entre Caxias e Juventude foram de muita disposição de ambas as equipes, mas pouca inspiração. Tanto que cada equipe só teve uma chance clara de abrir o placar, mas de fato faltou pontaria e capricho na finalização.

Bochecha recebeu na grande área e o chute saiu rente ao poste. A oportunidade do Caxias, foi em bola parada, quando Henrique bateu uma falta, que chegou a balançar a rede, mas pelo lado de fora.

Mais movimentação e nada de gols

O segundo tempo foi com um pouco mais de empolgação e com o Juventude disposto a pressionar o adversário. Em uma das chances, Capixaba saiu na frente da área e chutou para fora. Já que no coletivo não ia, o jeito foi arriscar em jogadas de fora da área, mas nada dava certo.

Salvo pelo travessão

O Caxias era bem mais tímido no ataque, e se arriscava bem pouco. Quando conseguiu descer, levou perigo. Jhon Cley soltou o pé, a bola ainda ganhou altura e explodiu no travessão..

Sequência

Com o resultado, o Grená chegou aos 14 pontos e se manteve entre os quatro primeiros colocados, atrás da dupla Gre-Nal e do Ypiranga, que é o terceiro colocado. Já o Jaconero é o quinto colocado com 13 pontos.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Esportivo no dia 18, pelo Gauchão. Antes, a equipe enfrenta o Vila Nova, na quinta-feira (8), às 21h, pela segunda fase da Copa do Brasil. Por outro lado, o Caxias receberá o Grêmio, no sábado (10), às 20h30.