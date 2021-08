Em momento conturbado, Vila Nova desafia Avaí pela Série B

Valendo a saída do Z-4 para um e a vice-liderança para outro, Vila Nova e Avaí têm duelo marcado nesta quarta-feira (25) às 16h pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão 2021. A bola rola no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia.

A distância entre as equipes na tabela é grande, e seus cenários são bem diferentes. No confronto do primeiro turno da competição, ficou tudo igual na Ressacada: empate em 1 a 1. Bruno Silva e Renan Mota anotaram os gols. Já no histórico, são 18 encontros: 11 vitórias catarinenses, cinco goianas e dois empates.

Tigrão busca quebrar sequência negativa após troca no comando

O clima no Vila Nova não tem como ser dos melhores. Dentro da zona de rebaixamento, ocupa a 17ª colocação do campeonato com 19 pontos, um a menos que o Londrina, primeiro fora da zona. Mas, como o time paranaense ainda joga na rodada, o Tigrão depende de si e do adversário para sair da posição incômoda. Também são cinco jogos sem vencer, dos quais foram quatro derrotas e um empate. Além disso, a equipe goiana vai para campo de técnico interino.

Isso porque Hemerson Maria, que comandou o grupo até a última partida (derrota para o Botafogo por 3 a 2 fora de casa) pediu demissão. Foram apenas três jogos à beira do campo, somando duas derrotas e um empate. E a saída do clube foi com declarações polêmicas nesta terça-feira (24). Segundo ele, grande parte dos jogadores não aceitou as metodologias, o próprio jeito do técnico e apresentava uma vaidade prejudicial ao trabalho.

“Foram feitos questionamentos sobre as palestras, tempo de duração de treinamento, sistema e até programação de treino. Uma coisa que nunca vi no futebol, me decepcionou muito. Questionaram meu tom de voz, a maneira que falo com eles. Percebi que para ficar aqui e obter resultados, eu teria que mudar minha maneira de ser e minha metodologia, e isso não existe. Eu não vou ser uma marionete e conduzido por um grupo de jogadores que talvez não tenha a consciência da importância que é vestir a camisa do Vila Nova e disputar um Campeonato Brasileiro”.

Com isso, quem comanda o Vila contra os catarinenses é o auxiliar Higo Magalhães, que não deve fazer grandes alterações no time que quase conseguiu reagir contra o Glorioso. Arthur Rezende e Clayton são as principais dúvidas, ambos podendo ganhar oportunidades na equipe titular. O lateral-esquerdo Willian Formiga está fora e deverá assim permanecer por mais tempo por lesão no tornozelo direito. Deivid e Pedro Júnior seguem machucados.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Donato, Xandão e Renato; Mazetti, Dudu, Arthur Rezende (Moacir), Renan Mota e Bruno Collaço; Alesson e Clayton.

Leão quer frear instabilidade para virar vice-líder

Com clima e objetivo totalmente diferentes, apesar de também vir de derrota (2 a 1 para o Coritiba em casa), o Avaí pode terminar a rodada na vice-liderança da Série B. Está na quarta posição com 33 pontos, a três do segundo lugar, o CRB. Portanto, para isso, precisa vencer em Goiânia e torcer por tropeços do time alagoano e do Goiás, terceiro colocado.

Nas últimas cinco partidas, o Leão da Ilha somou duas vitórias, duas derrotas e um empate. Precisa, então, diminuir a instabilidade para alcançar os objetivos maiores no campeonato. São nove resultados positivos, seis negativos e cinco placares iguais até o momento.

O técnico Claudinei Oliveira terá todos os atletas do jogo anterior à disposição para organizar a equipe. A maior chance de mudança é o retorno de Bruno Silva entre os 11 titulares. No gol, existe a possibilidade de Vladimir fazer sua nova estreia no clube, pois Glédson sofreu críticas após a atuação contra o Coxa. Jean Martim, Rômulo e Vinícius Jaú seguem fora por lesão, enquanto Jonathan permanece afastado por opção.

Provável escalação do Avaí: Vladimir (Glédson); Edilson, Betão, Rafael Pereira (Alemão) e João Lucas; Bruno Silva (Jean Cléber), Serrato e Lourenço; Renato (Vinícius Leite), Copete e Getúlio.