Na briga pelo G-4, Guarani recebe o Operário-PR na Série B

Nesta terça-feira (24), às 19h, o Guarani recebe o Operário-PR no Brinco de Ouro, em Campinas, pela Série B do Brasileirão.

A partida é de suma importância para as duas equipes, que almejam o G-4 da competição. O Bugre, 9° colocado com 30 pontos somados, espera conseguir evitar sua pior sequência nesta edição de Série B. Já são três jogos sem vitória, com um empate e duas derrotas neste período. O O Fantasma se encontra um pouco acima da tabela, na 6ª posição, com 32 pontos – o Avaí abre o G4 com 33 – Ao contrário de seu adversário, a equipe paranaense vive boa fase. Já são cinco partidas sem saber o que é perder, somando três vitórias e dois empates até aqui.

Primeiro turno

No primeiro turno, ainda pela 2ª rodada, as duas equipes fizeram um jogo com duas expulsões (Alex Silva, pelo Operário e Rafael Martins, pelo Guarani). Naquela ocasião, o Guarani se mostrou um visitante indigesto e superou o Operário pelo placar de 5 a 2.

Escalações prováveis

Daniel Paulista, treinador do Bugre, terá que levar à campo uma equipe diferente em relação aos últimos jogos.

O volante Bruno Silva, jogador de confiança. De Daniel, retorna à equipe titular após cumprir suspensão. Bruno deve fazer a dupla de volantes junto ao Rodrigo Andrade, que se recuperou de uma lesão na coxa direita.

Mas Daniel não terá apenas reforços, o Bugre não poderá contar com o lateral Diogo Mateus, que foi substituído ainda no primeiro tempo diante do Vitória, na rodada passada. Pablo é citado para suprir a vaga.

No ataque, Lucão do Break volta à equipe titular e formará o trio ofensivo junto com Bruno Sávio e Júlio César. Lucão não jogou diante do Vitória porque estava com suspeita de Covid-19, mas, posteriormente, o teste do atacante de negativo.

Provável Guarani: Rafael Martins, Pablo, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo; Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break.

Pelo lado do Operário, o meia Thomaz, titular nos últimos cinco jogos, está suspenso devido ao terceiro amarelo, recebido diante do Vasco, e desfalca o Fantasma diante do Bugre. Felipe Garcia e Rodrigo Pimpão são cotados para receber a vaga na equipe titular.

Além de Thomaz, o meia Rafael Longuine, o atacante Jean Carlo, o lateral Lucas Mendes e o volante Pedro Ken, todos no DM, também não aparecem como opções para o técnico Matheus Costa.

Provável Operário-PR: Simão; Alex Silva, Rodolfo Filemon, Reniê e Fabiano; Fábio Alemão, Leandro Vilela e Marcelo; Felipe Garcia (Rodrigo Pimpão), Paulo Sérgio e Djalma Silva.