Botafogo quebra invencibilidade do Coritiba no Couto Pereira e entra no G-4 da Série B

Pela Série B 2021, o Botafogo superou o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira. O gol da vitória alvinegra foi marcado por Rafael Navarro, ainda na primeira etapa.

Foi a nona partida de Enderson Moreira no comando do Botafogo, e a sétima vitória. Além disso, o Fogão conseguiu quebrar a invencibilidade do Coritiba dentro do Couto Pereira nesta Série B.

O Botafogo, empolgado pela boa fase sob o comando do treinador, conseguiu ser mais eficiente que o Coxa, apesar do equilíbrio na primeira etapa. A equipe alvinegra foi mais segura e soube se portar melhor em campo, e acabou sendo recompensada aos 37 minutos, com um gol de cabeça do jovem Navarro, após excelente cruzamento de Chay. O Coritiba chegou a reagir com Waguinho, mas Diego Loureiro interferiu com uma grande defesa.

O segundo tempo não foi marcado por fortes emoções. O Coritiba, que ainda não havia perdido em casa, não conseguiu criar grandes oportunidades. O Botafogo, por sua vez, soube aproveitar a vantagem no placar e controlar o jogo a seu favor.

Classificação

Apesar da derrota, o Coritiba ainda se encontra na liderança da Série B, mas pode perdê-la ainda nesta rodada. O Coxa tem 39 pontos, três a mais que o CRB, que enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo. Se a equipe alagoana vencer o confronto por dois ou mais gols de diferença, assumirá a ponta da tabela.

O Botafogo irá dormir no G-4, com 35 pontos conquistados. Mas a equipe carioca pode ser ultrapassada ainda nesta rodada, caso o Náutico supere o Vitória.

Agenda

O Coxa volta à campo na próxima quarta-feira (1º), diante do Londrina, no Estádio do Café. O Glorioso viajará rumo a Belém, para encarar o Remo, no sábado (4), às 16h30.