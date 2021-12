Substituto de Agüero? Site espanhol cita sondagem do Barcelona em Gabigol

De acordo com o site Espanhol Fichajes, o nome de Gabriel Barbosa teria sido um dos cogitados para a vaga no ataque do Barcelona após saída do argentino Kun Agüero. O atacante brasileiro surge como uma possibilidade, de acordo com a imprensa espanhola.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31/12/2024 e vem sendo um dos destaques do time desde sua chegada. Especialmente em 2021, o jogador marcou ao todo 43 gols na temporada, 11 deles na Libertadores, confirmando a artilharia mais uma vez da competição.

O atleta de 25 anos seria uma alternativa que na opinião de quem observa o modelo de jogo do treinador Xavi Hernandez exige em seu elenco. O Barcelona faria uma proposta para contar com o jogador em junho de 2022. As cifras citadas pela imprensa espanhola são em torno de 20 milhões de euros.

A missão dos espanhóis não é fácil. O atleta e o Flamengo possuem dois anos de contrato. O atacante é hoje o principal jogador do clube, ídolo, outro motivo que não facilita a saída de Gabriel. Pedro é o pronto substituto e pensando em calendário, ter apenas um centroavante de alto nível prejudicaria as pretensões de conquistas do clube na próxima temporada.