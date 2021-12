Sem falar da nova derrota na final da Copa do Brasil, Alberto Valentim projeta futuro do Athletico

Vencido nos dois jogos da final da Copa do Brasil 2021, o Athletico sagrou-se vice-campeão do torneio após o Atlético-MG vencer, na Arena da Baixada, a equipe paranaense venceu por 2 a 1 o segundo peleja. Após o duelo, realizado nesta quarta-feira (15), Alberto Valentim, treinador do clube sulista, pouco falou do cotejo em si.

Valentim preferiu falar dos torcedores presentes no cotejo. "Estão de parabéns pelo que apresentaram não só hoje, como em toda temporada também. Tentamos os 90 minutos e a torcida reconheceu com um verdadeiro show nas arquibancadas. O que eles fizeram hoje foi um show", destalhou o treinador do Furacão.

No 4-2-3-1 de Alberto Valentim, o Club Athletico Paranaense chutou mais vezes em direção ao gol (vinte a dez) e acertou mais finalizações (onze a cinco). Também no 4-2-3-1 e comandado por Cuca, o Clube Atlético Mineiro teve mais posse de bola: 52%.

Planejamento

O ano de 2021 foi bastante intenso para o CAP. Brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro 2021 e com duas finais, Alberto olhou o copo meio cheio. "Foi um ano maravilhoso. Conseguimos a Sul-Americana e o time está na fase de grupos da próxima Libertadores. Tivemos dificuldades em função do calendário apertado, mas superamos os obstáculos e conseguimos chegar em uma final de Copa do Brasil também. O balanço é positivo para mim", comentou.

Ao ser interrogado sobre a permanência na agremiação, o técnico foi enfático. "Quero continuar. Por mim ficaria 10 anos, mas preciso entender o que a diretoria quer", finalizou o profissional.