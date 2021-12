Ranking da CBF: Flamengo segue no topo e Atlético-MG dá grande salto com Fortaleza

Com o fim da temporada 2021 no futebol brasileiro, a CBF atualizou o ranking de clubes nacionais nesta quinta-feira (16). De acordo com a entidade, o Ranking Nacional de Clubes estabelece uma classificação técnica entre 236 clubes do Brasil, com base no desempenho recebe dos times nas competições nacionais e internacionais.

Campeão da Supercopa 2021, o Flamengo manteve sua liderança no ranking, tendo 17.054 pontos. Vice-líder em 2021, o Palmeiras também permaneceu em sua posição após ter faturado a Libertadores. O terceiro lugar é do Atlético-MG, maior campeão nacional de 2021. Após vencer o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Galo saltou da nona para a terceira posição, com 14.572 pontos, apenas 12 pontos a menos que o Palmeiras.

Top 10 do Ranking Nacional de Clubes

1º Flamengo (17.054)

2º Palmeiras (14.584)

3º Atlético-MG (14.572)

4º Grêmio (14.336)

5º Athletico (13.512)

6º Santos (12.816)

7º São Paulo (12.604)

8º Internacional (12.108)

9º Fluminense (11.100)

10º Corinthians (11.064)

Salto do Fortaleza

Além do Galo, outro clube que deu um salto grande no ranking foi o Fortaleza. Classificado à Libertadores pela primeira vez em sua história, o Leão do Pici terminou o Brasileirão no G-4, chegou às semifinais da Copa do Brasil e, por conta desse desempenho, pulou do 18º para o 11º lugar no Ranking Nacional de Clubes.

Quedas de Inter e Cruzeiro

Um dos clubes que mais caiu no ranking foi o Internacional, que deixou a quarta posição e desceu para a oitava na classificação. Pronto para jogar pela terceira vez a Série B, o Cruzeiro deixou o 10º lugar e agora é o 14º. Em 2020, no Ranking Nacional de Clubes, o "Cabuloso" era o quarto.