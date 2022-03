Lucas Tocantins vive boa fase e se destaca no Santo André durante Paulistão

Nesta quarta-feira (23), o Santo André sai do ABC Paulista e vai até Bragança Paulista para enfrentar a equipe do RB Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, às 19h, partida válida pelas quartas de finais do Campeonato Paulista.

O Ramalhão passou de fase em um dos grupos mais difíceis da competição, era o único grupo que tinha a presença de dois clubes da Série A do Brasileirão, além do próprio Bragantino adversário na próxima fase, o grupo ainda contava com Santos e Ponte Preta. Na última rodada, a equipe do ABC Paulista venceu a Inter de Limeira em casa por 2 a 0 e assim superando o Santos e se classificando para próxima fase.

O Santo André ganhou destaque nesta primeira fase por ter uma defesa sólida, porém lá no ataque a equipe do técnico Thiago Carpina contou com alguns jogadores fundamentais para que os resultados saíssem e fossem positivos.

E um desses destaques é o atacante de 27 anos, Lucas Tocantins, atleta que vem sendo uma das peças chaves no esquema do treinador Thiago Carpini e junto com o atacante Junior Todinho, são os jogadores que mais tem participações nos gols do Ramalhão na temporada. Além disso, Lucas é o líder de assistências e o jogador que mais acerta dribles da equipe do Santo André.

Lucas Tocantins nos deu uma entrevista exclusiva nesta terça-feira (22), e nos contou como está sendo essa sua temporada com bons números, desempenho da equipe e também falou sobre o próximo confronto do Ramalhão pelo Campeonato Paulistão, confira.

Boa fase no Santo André

“Aonde eu vou, sempre procuro trabalhar bastante. Acho que quando estamos focados em tudo, em treinar forte, independente se é um treino fora do campo, colhemos frutos, então esse é o segredo pra ter bons resultados. Trabalho forte.”

Participações em gols

“Pra mim é muito importante, estou muito feliz aqui, um grupo que todos são amigos, então se não fosse por eles talvez eu não teria esses números. Agora é continuar focado pra a gente conquistar nossos objetivos.”

Sequência sem derrotas

“O grupo está bem unido dentro e fora de campo. Quando o ambiente de trabalho é bom, no campo um corre pelo outro e sem contar a parte técnica de cada um, que ajuda bastante também.”

Confronto contra o Red Bull Bragantino

“Continuar fazer o que estamos fazendo, sempre procurar ficar com a bola e quando tiver as oportunidade concluir em gols. Sabemos que vai ser o jogo mais difícil desde a estreia, é um clube que nesses últimos anos vem se destacando no cenário nacional, tem grandes jogadores, mas nós temos também, então vamos em busca da vitória e se Deus quiser buscar essa classificação.”