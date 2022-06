Com um a menos, Bahia vira contra Criciúma e assume a vice-liderança

Foi no sufoco, mas o Bahia bateu o Criciúma de virada na Arena Fonte Nova e assumiu a segunda colocação da Série B 2022. Em uma partida dramática, o Tricolor de Aço saiu atrás do placar neste sábado (4), mas, com dois de Davó, conquistou uma vitória importantíssima na busca pelo acesso. Os baianos ainda tiveram um jogados expulso quando o jogo estava 1 a 0 para o Tigre.

Criciúma marca e sai na frente no primeiro tempo

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Criciúma começou bem melhor a etapa inicial, pressionando os baianos. A primeira grande chance foi aos 16', Caio Dantas foi lançado na direita e tocou atrás para Arilson, que, de frente para as redes, isolou.

O clube catarinense continuou em cima e aos 26' parou em Danilo Fernandes. Em uma boa triangulação, Rafael Bilú recebeu de Caio Dantas e tentou mandar colocado, o goleiro fechou a meta. De tanto tentar o Tigre chegou ao seu gol de abertura, Marquinhos Gabriel foi servido pelo Caio que fez a parede e arriscou de longe, a bola entrou no cantinho direito e com isso marcando um belo gol.

Ainda na primeira etapa, Ignácio acabou expulso. Em um contra ataque o volante tricolor fez uma falta dura no meio do campo e como já tinha o amarelo, recebeu o segundo e foi para a rua.

Davó decide, marca dois e salva o Esquadrão de Aço nos acréscimos

Aproveitando a superioridade numérica, o Criciúma partiu para cima dos baianos logo no começo. Em uma falta cobrada quase no meio por Marcelo, ele mandou muito por cima. Aos 10', Rafael Bilú foi acionado sozinho e tocou na saída do goleiro, mas só que foi marcado o impedimento.

Após a pressão inicial dos catarinenses, o Tricolor equilibrou a partida e mesmo com um a menos empatou o jogo. O atacante que acabara de entrar, Lucas Mugni recebeu um ótimo lançamento de Djalma e deu um toque com categoria para o Davó que de cabeça mandou para as redes, Rayan ainda tentou tirar, mas não deu.

A partir desse momento, o Tigre tentou desempatar a partida, mas parou no Danilo Fernandes, que fez boas intervenções. A primeira com o Marquinhos Gabriel que pegou a sobra e bateu, o goleiro espalmou para escanteio. E na melhor chance dos visitantes, Rayan aproveitou o cruzamento na direita e de peixinho mandou para as redes, mas Danilo fez uma boa defesa.

O Bahia sustentou a pressão e já estava satisfeito com o empate, mas, quando tudo se encaminhava para a manutenção do placar, Davó apareceu de novo para ser o herói do jogo. Aos 46', Rildo, que veio do banco, partiu na direita e cruzou para a área encontrando o jovem atacante que de cabeça colocou no canto direito de Gustavo, desempatando o confronto. Não deu tempo para mais nada e após o apito final, muita festa dos torcedores pelo grande resultado conquistado.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Bahia assumiu a vice-liderança com 19 pontos, a seis do líder Cruzeiro. Enquanto os catarinenses despencam para a 17ª posição, com dez.

O Bahia volta a campo na quarta-feira (8) diante do Sport, às 21h30, em casa. O Criciúma joga na terça-feira (7) contra o Sampaio Corrêa, às 20h30, no Heriberto Hülse.