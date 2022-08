''Marta, esse título é nosso'', diz Debinha após conquista da Copa América Feminina

Donas da América! Na noite deste sábado (30), o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga. na Colômbia e conquistou o oitavo título em nove edições da Copa América Feminina. O gol da Seleção Brasileira foi marcado por Debinha.

O Brasil teve a melhor campanha disparada da competição. Foram 20 gols marcados e 100% de aproveitamento. A Amerelinha venceu Argentina, Uruguai, Venezuela, Peru, Paraguai e Colômbia e não sofreu gols.

''A gente conseguiu o que precisava, que era o título. Estou feliz com a equipe porque desempenhamos um bom trabalho. Precisamos evoluir e vamos buscar isso até o Mundial, mas está todo mundo de parabéns. A gente mais experiente tenta tranquilizar as mais jovens. Marta, esse título é nosso, mas também é seu, vamos em busca do Mundial e das Olimpíadas que você estará com a gente'', disse a atacante Debinha.

Debinha comentou sobre o momento que vive ao ser a terceira maior artilheira da história da Seleção Brasileira Feminina com 54 gols:

"Demorou para cair a ficha, mas eu fico muito feliz por isso. Eu tenho feito meu trabalho junto com as minhas companheiras de equipe, e, claro, eu sempre vou buscar Formiga, Marta e Cristiane como inspiração, e pode ter certeza todo esse meu trabalho é graças a elas, que têm sido um espelho pra mim. Vou estar sempre em busca da melhora para ajudar a seleção brasileira", comentou a autora do gol da equipe brasileira.

"Nota 10. A gente conseguiu o que precisava que era o título. Estou muito feliz com a equipe porque desempenhamos um bom trabalho. Precisamos evoluir e vamos buscar isso até o Mundial", comentou Debinha após a partida.

Com o título, o Brasil está garantido na Finalíssima, torneio de jogo único entre os campeões da Copa América e Eurocopa. Neste domingo (31), Inglaterra e Alemanha decidem a Euro e o vencedor enfrentará o Brasil.