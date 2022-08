Felipão enaltece vitória do Athletico diante do São Paulo: "Emocionalmente é importante"

Na noite deste domingo (31) o técnico Felipão concedeu após a vitória do Athletico , diante do jogo do São Paulo , por 1 a 0. perdido, e com Vitor Bueno balançando as redes no segundo, sem desestabilizar o tempo na Arena da Baixada.

"Emocionalmente é importante. Eles (os jogadores) ficam com uma situação de pensamento que podem mais. Eles acrescentam algo na ideia que o adversário é bom, mas que podemos superá-los. O São Paulo tem uma qualidade técnica muito boa. Então, se a gente não fizesse uma partida interessante, perderíamos. O nosso objetivo final é estar entre os concorrentes à Libertadores", disse Felipão

O São Paulo entrou com um time bastante modificado, quase todo formado por jogadores reservas. Porém, as trocas não surpreenderam a equipe do comandante athleticano. Em coletiva, Felipão fez questão de elogiar o setor de Análise de Desempenho do clube na busca por essas informações.

"O pessoal da análise tem trabalhado de uma forma importante. Temos um conhecimento de 90% de como a equipe adversária vai jogar. Então, não era surpresa. E, por tudo isso, a campanha tem sido muito boa. Pretendemos continuar nesse mesmo estilo para seguir em frente nas três competições."

A boa campanha no Brasileiro faz a equipe chegar confiante nas outras duas competições. A primeira é a Copa Libertadores, na quinta-feira (4), o Athletico recebe o Estudiantes, na Arena da Baixada, pelo primeiro jogo das quartas de final da competição, a parti das 21h30.