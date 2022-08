Athletico vence duelo de times mistos contra São Paulo e volta ao G-4

Pensando nas competições internacionais no meio da semana, o Athletico venceu o São Paulo por 1 a 0 neste domingo (31), na Arena da Baixada, em Curitiba, em duelo válido pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vitor Bueno anotou o único gol do jogo no segundo tempo.

Com a vitória, o Athletico chegou aos 34 pontos e voltou ao G-4 do Brasileirão. O São Paulo continua com 26 e na 10º posição. As duas equipes terminarão em suas respectivas colocações na classificação, já que não poderão ser ultrapassados por nenhum outro clube.

O jogo

O jogo começou morno nos primeiros minutos. A primeira boa chegada foi aos 15. Após vacilo da zaga do São Paulo, Vitor Bueno ia ficando com a bola e Felipe Alves saiu do gol para afastar o perigo. Aos 20', o Athletico até marcou, mas não valeu. Vitor Bueno soltou um foguete de fora da área e a bola explodiu na trave. No rebote, Canobbio empurrou para o fundo do gol. Após revisão do VAR, o árbitro anulou e marcou impedimento na jogada.

No fim da etapa inicial, Felipe Alves ainda fez uma boa defesa. Aos 46', Rafinha saiu jogando errado, a bola ficou com Vitor Roque, que invadiu a área e soltou a bomba. O goleiro tricolor evitou o primeiro gol do confronto.

No segundo tempo, o jogo começou eletrizante. Logo aos 4', Felipe Alves dominou dentro da área, perdeu a bola para Vitor Roque, que foi derrubado. O árbitro marcou pênalti e deu cartão para o arqueiro do São Paulo. Thiago Heleno cobrou a penalidade no meio do gol e o goleiro defendeu.

Após o pênalti, o São Paulo passou a atacar mais. Aos 14', NIkão achou Calleri dentro da área e o argentino finalizou de primeira. A bola passou perto da trave do Bento.

Aos 20', outro pênalti para o Furacão. Moreira derrubou Canobbio dentro da área e o árbitro marcou outro pênalti para o Athletico. Vitor Bueno cobrou no cantinho e abriu o placar para os mandantes. A equipe comandada por Rogério Ceni marcou, mas o bandeira marcou impedimento do atacante Calleri.

Próximos jogos

As duas equipes agora focam nas competições internacionais. O São Paulo recebe o Ceará no Morumbi na próxima quarta-feira (03), às 19h15, válido pelas quartas da Copa Sul-Americana. O Athletico joga na quinta-feira (04), às 21h30, contra o Estudiantes, na Arena da Baixada, pelas quartas de final da Libertadores.