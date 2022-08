Laís Estevam comemora retorno aos gramados e fala sobre jogos decisivos do Grêmio

Laís Estevam respira aliviada após dois meses se recuperando de uma lesão. A atacante gremista ficou parada por algumas semanas, retornou na vitória por 3 a 0 ante a Ferroviária (partida onde marcou um gol e contribuiu com uma assistência), mas acabou precisando se afastar novamente para dar continuidade ao tratamento. A pausa do Brasileirão Feminino para a realização da Copa Américafoi fundamental para que Laís tivesse tempo para se recuperar bem e poder ajudar a equipe na reta final da fase classificatória.

“No começo foi um pouco difícil entender tudo que estava acontecendo. Voltei no jogo contra a Ferroviária e acabei sentindo novamente, mas a lesão ficou mais intensa. Felizmente tivemos essa pausa que foi essencial para que eu pudesse tratar com mais calma e voltar 100%. Quero muito ajudar minha equipe”, disse.

A reincidência da lesão fez os cuidados serem redobrados com a recuperação. O retorno aos treinos foram graduais e respeitando o processo diário de evolução.

“Voltei aos poucos, fui fazendo transição, sentindo mais segurança ao passar do tempo. Consegui evoluir no dia a dia até finalmente poder me agregar à equipe. É muito especial estar de volta”, continuou.

Laís entende a pausa da competição como fundamental não só para a recuperação pessoal dela, mas também para a evolução do coletivo das Gurias Gremistas, que tem nas duas rodadas finais sua grande chance de classificação para a fase mata-mata. Ela destaca a intensidade do trabalho e a importância de se atentar aos detalhes.

“Estamos ansiosas para esses dois jogos, porque sabemos que são dois jogos que vão definir a nossa colocação. Foi um mês de treinos intensos, com bastante ajuste de detalhes, dando o nosso melhor a cada dia, buscando entender onde precisamos evoluir e fazendo de tudo para isso. Estou feliz por voltar a trabalhar com elenco e pode ajudar nesses últimos dois jogos importantíssimos”, finalizou.

O Grêmio enfrenta o São José às 15 horas dessa quarta-feira (3), no Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira, em São José dos Campos/SP, pela 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino - Série A1.