Karla Alves e Tuani fazem seu primeiro Grenal com a camisa do Grêmio

Participar de um Grenal é algo marcante na carreira de uma atleta. Visto como um dos maiores, senão o maior, clássico do país, é um ponto importante para muitas jogadoras. Karla Alves e Tuani, que chegaram ao Grêmio nesta temporada, terão a chance de participar desse momento especial no domingo, dia 5, às 11h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

A zagueira Tuani, de 31 anos, conta com experiência de sobra para um momento tão grande quanto o Grenal. Em sua primeira temporada pelo Tricolor Gaúcho, ela foi titular em nove dos 10 jogos da equipe no Campeonato Brasileiro, além de ter conquistado o vice da Supercopa do Brasil.

Antes do Grêmio, a atleta já atuou pela Ferroviária-SP e passou nove anos no Avaí/Kindermann, clube pelo qual conquistou três vezes o Campeonato Catarinense. Sobre o clássico deste domingo, ela comentou: “O campeonato em si está muito disputado e um jogo dessa grandeza, por ser um clássico, é sempre mais tenso, mas eu, particularmente, gosto muito de jogar esse tipo de jogo: forte, pegado, com pressão, com muita qualidade dos dois lados, desafiador e que vale muito. Mas, mesmo por toda tradição do clássico, vejo também como mais um jogo extremamente difícil dentro do campeonato. Precisamos ganhar para buscar nosso objetivo de classificação e, para isso, vamos dar mais do que o nosso melhor para vencer e continuar subindo na tabela. ”

Outra que vai disputar seu primeiro Grenal é a meio-campista Karla Alves. Com apenas 22 anos, ela já conta com boas passagens por Palmeiras e Minas Brasília-DF, e chegou ao Grêmio para a temporada de 2022. Desde a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ela se firmou na equipe titular e vive bom momento pelo Imortal.

Karla Alves (Foto: Morgana Schuh/Grêmio)

"Espero que possamos propor o jogo e criar mais. Viemos de uma partida ruim e é essencial a vitória para podermos dar mais um passo rumo à classificação. Tenho o entendimento da importância de um Grenal e vou com a cabeça tranquila para o meu primeiro confronto, acredito que vamos fazer um bom jogo”.

Karla Alves, Tuani e suas companheiras buscam se recuperar no Campeonato Brasileiro e uma vitória contra o maior rival seria fundamental. Caso vença, o Grêmio pode subir até três posições na tabela.