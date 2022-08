Anselmo Ramon comemora fase positiva no CRB e mira vitória contra Ponte Preta

Um dos principais jogadores do CRB nesta temporada, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, falou sobre a boa fase que tem passado com a camisa do Regatas. Segundo o centroavante, sua meta é evoluir ainda mais no Galo.

"Estou trabalhando para continuar ajudando o grupo dentro e fora de campo na sequência da temporada. Vou me empenhar ao máximo para melhorar ainda mais meus números com a camisa do CRB nos próximos jogos”, afirmou.

Anselmo falou, ainda, sobre a importância do jogo contra a Ponte Preta. Válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a partida será disputada às 21h30 da próxima quinta-feira (4), no Estádio Rei Pelé, o Trapichão, em Maceió/AL.

"A Ponte Preta tem uma grande equipe e, sem dúvida, vem em busca de pontos em nossa casa. Temos que ter intensidade máxima durante os noventa minutos para sairmos com um triunfo", falou.