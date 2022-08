Ponte Preta derrota Operário em Campinas e se afasta do Z-4 da Série B

A Ponte Preta não tomou conhecimento do Operário no Estádio Moisés Lucarelli e derrotou pelo placar de 3 a 0 em jogo válido pela 21º rodada do Campeonato Brasileiro. A Macaca já definiu o confronto já na primeira etapa com o zagueiro Mateus Silva e Elvis abrindo vantagem. No segundo tempo, Wallisson Luiz fechou o placar e garantiu os três pontos para o time campineiro.

Ponte mata a partida no primeiro tempo

Empurrado pela sua torcida o Alvinegro de Capinas começou em cima dos visitantes e com apenas quatro minutos abriu o marcador. Em escanteio cobrado por Elvis na direita, Artur desviou na primeira trave e encontrou Mateus Silva que somente tocou de cabeça para a rede, 1 a 0.

A Ponte continuou empilhando chances e aos 30' conseguiu marcar o segundo em uma penalidade. Em lançamento do meio, Nicolas dominou e meio desajeitado tocou para o Wallisson que foi derrubado por Renie, o arbitro não titubeou e marcou o pênalti claríssimo. Elvis bateu no canto esquerdo e Vanderlei defendeu, porém o juiz mandou voltar a cobrança por causa de invasão dos jogadores do Operário.

O mesmo Elvis foi para a segunda batida, ele chutou no mesmo lado da primeira e dessa vez não teve jeito, a bola entrou. A partir desse momento os donos da casa administraram a vantagem e saiu do intervalo com 2 a 0.

Macaca fecha o caixão do Fantasma

Buscando ampliar a contagem a equipe do interior paulista continuou no mesmo ritmo e logo com 30 segundos a primeira chance. O atacante Nícolas pegou no setor direito e arriscou cruzado, a bola passou rente ao poste esquerdo.

A pressão da Ponte seguiu e rapidamente o segundo tento foi concretizado. Em levantamento de Artur pela esquerda, ele encontrou o Wallisson Luiz que sozinho mandou uma bomba de cabeça que estufou à meta do adversário, 3 a 0.

Finalmente aos 24' que o Operário foi ao ataque em uma batida cruzada onde o goleiro Caique França desviou com uma das mãos para escanteio. Foi somente essa finalização, pois no retante da partida o time da casa tentava aumentar o resultado, mas só que parava no goleiro visitante. No entanto nada que diminuísse a grande vitória da Macaca que espantou o perigo do Z-4 e agora fica mais tranquilo na tabela.

Sequência

Na 13º posição com 25 pontos, a Ponte Preta volta aos gramados na quinta-feira (04) contra o CRB, no Estádio Rei Pelé. Enquanto o Operário vive uma situação complicada, onde se mantém na 16º colocação, perto da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Fantasma será diante do Náutico, em casa.