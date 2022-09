Carlos Eduardo avalia boa fase do Sport e fala em manter sequência positiva para buscar acesso

Brigando por uma vaga no Sport, o goleiro Carlos Eduardo espera uma reta final de Série B do Campeonato Brasileiro da equipe rubro-negra de alto nível. De acordo com o arqueiro, a meta é evoluir ainda mais nos próximos jogos.

“Vamos ter uma reta final de Brasileiro muito intensa e temos que acreditar até o fim no acesso. Vamos trabalhar muito para fazer uma sequência positiva e para estar na briga por essa vaga na Série A até o fim", afirmou.

Para Eduardo, a vaga no G-4 está muito disputada e tudo pode acontecer nos próximos meses.

"Está tudo em aberto ainda em relação à vaga na Série A. Temos que focar nisso. O Cruzeiro está bem próximo de confirmar o acesso e o restante estará na briga até o fim", concluiu.