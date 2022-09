Eduardo comenta sequência como titular do Sport e projeta duelo contra Grêmio

Contratado no último mês de agosto, Eduardo tem conquistado o seu espaço na defesa do Sport. O lateral-direito foi titular nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B e atuou durante os 90 minutos em três destas partidas, ambas vencidas pelo time pernambucano.

“Feliz demais por essa sequência de jogos. Vim para ajudar o Sport, agregar ao time, e é muito bom sentir que tenho conseguido deixar a minha parcela de contribuição”, disse o experiente jogador, de 35 anos, que chegou ao Leão da Ilha após defender o América-MG.

Eduardo também valoriza a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na última segunda-feira (12). Com o triunfo na Ilha do Retiro, no Recife/PE, o Sport chegou a 43 pontos e se aproximou do G-4 da Série B.

“Vitória muito importante, contra um adversário direto na luta pelo G4. Gostaria de agradecer ao nosso torcedor pelo apoio. Nos ajudou demais e vai ser fundamental para buscarmos o acesso”, concluiu.

O Sport volta a campo na próxima terça-feira (20), quando visita o Grêmio em duelo marcado para às 19h, pela 31ª rodada da Série B.