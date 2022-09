Chapecoense faz gol no final e vence CSA na Arena Condá

Neste sábado (17), a Chapecoense e CSA se enfrentaram pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os catarinenses saíram vitoriosos, por 1 a 0, com gol aos 46 minutos do segundo tempo, Perotti passou por Paulo Ricardo e decretou a vitória do Verdão, na Arena Condá.

Verdão domina, mas não marca

O jogo iniciou com os mandantes dominando e colocando pressão na equipe adversária. A Chape segurou a posse de bola e também as oportunidades, mas não balançou a rede, chegaram com muito perigo somente aos 8.

Quando Perotti recebeu de costas para a marcação, dentro da área, girou e bateu, mas, Marcelo Carné fez uma boa defesa. Aos 12, Thomás acionou Chrystian, que recebeu com liberdade, mas mandou pra fora. Na sequência, depois de cobrança de escanteio, Perotti desviou na primeira trave e acertou o travessão.

Já aos 39, Marcelo Carné deixou o Azulão na mão, o goleiro pegou a bola com as mãos fora da área e foi expulso. Paulo Ricardo, escolhido para substituí-lo, fez três defesas incríveis e salvou o Azulão.

Chape vence com gol no fim

O jogo recomeçou com a Chapecoense tendo dificuldade de chegar na área do CSA, mesmo com vantagem numérica em campo e nas poucas chances que teve não foram decisivos, quando conseguiu criar oportunidades.

Já o Azulão tentava se defender e aproveitar o contra-ataque, aos 27, Felipe Ferreira puxou para o meio e bateu forte, a bola passou muito perto do travessão. Logo na sequência, Derek se livrou da marcação e bateu com a canhota no cantinho, mas Paulo Ricardo, foi decisivo mais uma vez.

No final do jogo, após cabeceio de Perotti, o goleiro defendeu, mas a bola sobrou para o camisa 9, que não perdeu tempo e abriu o placar, decidindo a partida para a Chape

Classificação

Com o resultado, a Chape chegou aos 35 e segue na 14ª colocação. O CSA, com 32 pontos, caiu para 16° e pode entrar na zona de rebaixamento até o fim da rodada.

Próximos jogos

A Chapecoense entra em campo no domingo (25), às 18h15, contra o Criciúma, no Heriberto Hülse. Já o CSA, recebe o Tombense, às 20h, na segunda-feira (26), no Rei Pelé .